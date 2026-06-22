W poniedziałkowe przedpołudnie nad Krakowem przeszła gwałtowna burza z deszczem, która spowodowała liczne utrudnienia w mieście i okolicznych miejscowościach. Strażacy interweniowali ponad 100 razy w samej stolicy Małopolski. Są utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

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Tuż przed południem nad stolicą Małopolski przeszła potężna burza, która spowodowała utrudnienia w komunikacji miejskiej. Strażacy interweniowali ponad 100 razy w Krakowie i okolicach.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, zalane zostało między innymi torowisko i jezdnia w ciągu Alei Jana Pawła II w Czyżynach. Z tego powodu na objazdy kierowane są zarówno tramwaje jak i autobusy.

Przez chwilę woda stała też na Kleeberga w dzielnicy Mistrzejowice. Połamane gałęzie spadły z kolei na torowisko w ciągu ulicy Dietla w centrum Krakowa.

W tych dwóch miejscach ruch udało się przywrócić.

Deszcz zaczął padać po godzinie 11:00. W momencie w Krakowie pojawiła się ściana deszczu, a także grad.

Burza przechodziła nad całym regionem, w Wieliczce zalana jest ulica Krakowska, z kolei na północ od Krakowa, na trasie S7, powstało rozlewisko.

Zablokowane są pasy zjazdowe i wjazdowe na jezdni w kierunku Warszawy.