Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa zagrają w czwartek w drugiej kolejce Ligi Konferencji. Najbliższy wyjazd czeka Legię, która w Krakowie zagra z Szachtarem Donieck.

Zawodnicy Legii Warszawa podczas treningu w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

W czwartek polskie kluby Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa rozegrają swoje mecze w drugiej kolejce Ligi Konferencji Europy.

Legia zagra w Krakowie z Szachtarem Donieck. Jagiellonia zmierzy się z RC Strasbourg, Raków zagra z Sigmą Ołomuniec, a Lech czeka wyjazd na Gibraltar, gdzie zmierzy się z Lincoln Red Imps.

Na inaugurację rozgrywek trzy polskie drużyny odniosły zwycięstwa, porażki doznała jedynie Legia Warszawa.

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Gorąca atmosfera w Legii. Mecz... w Krakowie

Przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy udanie rozpoczęli zmagania w tych rozgrywkach, gdyż na inaugurację trzy drużyny odniosły zwycięstwa, a porażki doznała tylko Legia.

I właśnie w warszawskim klubie jest najbardziej gorąca atmosfera w ostatnich dniach, której początkiem był nieudany eksperyment trenera Edwarda Iordanescu z wystawieniem całkiem innej jedenastki na starcie z tureckim Samsunsporem (0:1). Wtedy zaczęła się seria porażek legionistów, której efektem były nasilające się na początku tygodnia o odejściu rumuńskiego szkoleniowca. 47-latek na razie został w Warszawie, ale po meczach z Szachtarem i niedzielnym w lidze z Lechem Poznań sytuacja może się zmienić.

O przełamanie złej passy nie będzie w Krakowie łatwo, gdyż Szachtar to jeden z bardziej renomowanych uczestników tej edycji LK, który na inaugurację pokonał w Szkocji FC Aberdeen 3:2.

Ze względów politycznych ekipa z Doniecka od 2014 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja, nie może rozgrywać swoich spotkań na własnym stadionie, zresztą później zniszczonym wskutek działań zbrojnych. Przez kilka lat Szachtar rozgrywał mecze ligowe i pucharowe w innych regionach Ukrainy, ale od wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 musi korzystać z zagranicznych aren. Grał m.in. w Warszawie, później w Niemczech, a teraz wybór padł na Kraków i Stadion Miejski im. Henryka Reymana, na którym na co dzień występuje pierwszoligowa Wisła.

Trudny wyjazd Jagiellonii

Trudne zadanie czeka też Jagiellonię, która we Francji zmierzy się RC Strasbourg. Ekipa trenera Adriana Siemieńca nie przegrała od 17 meczów i prowadzi w polskiej ekstraklasie, a na początek zmagań w zasadniczej części Ligi Konferencji wygrała z maltańskim Hamrun Spartans FC 1:0

W czwartek o podtrzymanie udanej serii nie będzie łatwo, gdyż RC Strasbourg spisuje się ostatnio bardzo dobrze. Drużyna, do której latem z Legii trafił Maxi Oyedele (zaliczył jedynie 23 minuty w spotkaniu eliminacji LK z Broendby IF), jest trzecia we francuskiej Ligue 1, a w piątek potrafiła zremisować na boisku Paris Saint-Germain 3:3. Na inaugurację LK drużyna ze Strasburga wygrała w Bratysławie ze Slovanem 2:1.

Raków i Lech będą mieć łatwiej?

Raków Częstochowa czeka w Ołomuńcu spotkanie z piątą w tabeli ligi czeskiej Sigmą. Rywal jedynej w ostatnim czasie porażki doznał z Fiorentiną (0:2) w 1. kolejce Ligi Konferencji.

Z kolei ekipa trenera Marka Papszuna w Ekstraklasie spisuje się jeszcze gorzej niż Legia, bo ma punkt mniej i plasuje się na 11. pozycji.

Teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka w czwartek poznańskiego Lecha, który na Gibraltarze zmierzy się z Lincoln Red Imps. Zespół ten drugi w historii udział w fazie zasadniczej LK (sześć porażek w grupie w edycji 2021/22) zaczął od porażki 0:5 ze Zrinjskim Mostar. Z kolei "Kolejorz" pokonał efektownie Rapid Wiedeń 4:1.

Czwartkowe mecze polskich drużyn w LK:

Szachtar Donieck - Legia Warszawa (godz. 18.45, Kraków)

RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok (18.45)

Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa (21.00)

Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań (21.00)