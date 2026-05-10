Pomimo ogłoszonego trzydniowego zawieszenia broni, wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone, Rosja zaatakowała Ukrainę. W wyniku nalotów dronów dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych, w tym dzieci.

Rosja przeprowadziła ataki dronów na Ukrainę w trakcie obowiązywania zawieszenia broni (9-11 maja).

W Charkowie rannych zostały co najmniej 5 osób, w tym dwóch 8-letnich chłopców.

W obwodzie dniepropietrowskim zginęła 46-letnia kobieta, a 87-latka trafiła do szpitala.

W rejonie Połohy zginął 67-letni mężczyzna, gdy dron uderzył w jego samochód.

W dniach 9-11 maja, na mocy porozumienia wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone, miało obowiązywać trzydniowe zawieszenie broni na Ukrainie . Jednak już w pierwszych godzinach zawieszenia broni doszło do serii rosyjskich ataków powietrznych.

Tragiczne skutki ataków w Charkowie

W sobotę wieczorem, 9 maja, rosyjskie drony uderzyły w dzielnicę przemysłową Charkowa. Jeden z dronów trafił w techniczne piętro dziewięciopiętrowego bloku mieszkalnego. W wyniku eksplozji rannych zostało co najmniej pięć osób, w tym dwóch 8-letnich chłopców, którzy doznali ostrych reakcji stresowych. Uszkodzeniu uległ szyb windy oraz okna w budynku.

Ofiary śmiertelne i zniszczenia w obwodzie dniepropietrowskim

Wcześniej tego samego dnia rosyjskie drony zaatakowały kilka miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim. W jednym z ataków zginęła 46-letnia kobieta, a 87-letnia mieszkanka została ranna i trafiła do szpitala. W wyniku uderzeń uszkodzone zostało liceum oraz budynek mieszkalny w Nikopolu, Myriwskiej i Czerwonohryhoriwce.

Prokuratura Obwodowa w Dniepropietrowsku wszczęła postępowania karne, klasyfikując te wydarzenia jako zbrodnie wojenne.

Skuteczna obrona powietrzna i kolejne incydenty

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że do niedzielnego poranka 10 maja udało się przechwycić lub zneutralizować 27 dronów wystrzelonych przez Rosjan z terytorium swojego kraju. Wśród użytych maszyn znalazły się m.in. drony "Shahed", "Gerbera", "Italmas" i "Parody".

W niedzielę nie odnotowano nowych trafień, jednak sobotni atak w obwodzie zaporoskim przyniósł kolejną ofiarę śmiertelną - 67-letni mężczyzna zginął, gdy dron uderzył w jego samochód.

Rosja oskarżana o wykorzystanie rozejmu do przegrupowania

Władze ukraińskie podkreślają, że mimo oficjalnych deklaracji Władimira Putina o przestrzeganiu rozejmu, Rosja wykorzystuje zawieszenie broni do przegrupowania i rotacji swoich sił na kluczowych odcinkach frontu, zwłaszcza w rejonach kupiańskim i łymańskim.