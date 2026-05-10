Na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha, w pobliżu Mikoszewa, odnaleziono martwego wieloryba. Zwierzę, którego szczątki są w zaawansowanym rozkładzie, zostało wyrzucone na brzeg przez fale Bałtyku. Trwają badania mające ustalić jego gatunek. Znalezisko budzi duże zainteresowanie i rodzi pytania o dalsze postępowanie ze zwłokami, zwłaszcza że leżą one w ścisłym rezerwacie przyrodniczym, tuż obok gniazd lęgowych ptaków.
W sobotę, 9 maja, na plaży rezerwatu przyrody Mewia Łacha, położonego przy ujściu Wisły w pobliżu miejscowości Mikoszewo, odnaleziono martwego wieloryba. Zwierzę, którego długość wynosi około 5 metrów, zostało zauważone przez strażnika pełniącego dyżur w rezerwacie. O znalezisku szybko poinformowano odpowiednie służby.
Według relacji świadków, ogromne zwierzę widzieli także pasażerowie rejsów turystycznych organizowanych w celu obserwacji fok. Martwy wieloryb wzbudził sensację zarówno wśród mieszkańców regionu, jak i turystów.