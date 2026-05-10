Dramatyczne chwile w pobliżu Miami Beach na Florydzie. Na łodzi turystycznej doszło do potężnego wybuchu. Kilkanaście osób zostało przetransportowanych do szpitali z poważnymi obrażeniami.

Na miejsce skierowano ponad 25 jednostek ratowniczych / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Co najmniej 11 osób trafiło do szpitala po eksplozji łodzi w pobliżu Miami Beach na Florydzie.

Poszkodowani mieli m.in. oparzenia i ciężkie urazy mechaniczne, trzech ludzi zostało wyrzuconych za burtę przez eksplozję.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do eksplozji doszło w sobotę około godziny 12.45 czasu lokalnego (18.45 czasu polskiego) w pobliżu popularnej mielizny Haulover Sandbar.

Straż pożarna hrabstwa Miami-Dade poinformowała, że na miejsce skierowano ponad 25 jednostek ratowniczych. W akcji uczestniczyli również funkcjonariusze Straży Wybrzeża USA oraz komisji ochrony przyrody Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Ranni z ciężkimi urazami i poparzeniami

Jak podała stacja CBS News, po przybyciu na miejsce ratownicy zastali wielu poszkodowanych z różnymi obrażeniami, w tym z oparzeniami oraz ciężkimi urazami mechanicznymi. Ze względu na liczbę rannych służby ogłosiły zdarzenie o charakterze masowym drugiego stopnia.

Widzieliśmy trzy osoby wyrzucone siłą wybuchu za burtę. Sternik najwyraźniej się spieszył, uruchomił silnik bez otwarcia luków i bez włączenia wentylatorów. Wtedy doszło do wybuchu - powiedział kapitan przepływającej niedaleko łodzi, Robert Lee.