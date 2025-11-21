UEFA po ponad trzech miesiącach od meczu zdecydowała się wymierzyć karę dla izraelskiego klubu Maccabi Hajfa. Jego kibice podczas meczu z Rakowem Częstochowa wywiesili skandaliczny transparent. "Mordercy od 1939 roku" głosił napis po angielsku wymierzony w stronę polskiej publiczności. UEFA nałożyła na klub z Hajfy 30 tys. euro kary. Komentatorzy sportowi są zdziwieni łagodnym podejściem włodarzy europejskiego futbolu.

Piłkarze Rakowa Częstochowa i Maccabi Hajfa po meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. / Waldemar Deska / PAP

Kibice izraelskiego Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa wywiesili kontrowersyjny transparent z napisem "Mordercy od 1939 roku", co wywołało oburzenie w Polsce.

UEFA po trzech miesiącach nałożyła na Maccabi Hajfa karę w wysokości 30 tysięcy euro, co wywołało krytykę i zdumienie w polskich mediach, które uznały ją za zbyt łagodną.

"Mordercy od 1939 roku" - taki napis w języku angielskim widniał na transparencie wywieszonym przez kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Spotkanie zostało rozegrane w połowie sierpnia w Debreczynie na Węgrzech (Maccabi grało w nim w roli gospodarza).

Oburzenie w Polsce

Transparent izraelskich kibiców zbulwersował opinię publiczną w Polsce.

"Obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zażądał zgłoszenia sprawy do Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). "Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - podkreślił we wpisie na X Kosiniak-Kamysz.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zapowiedział interwencję w UEFA. Treść transparentu nazwał "prowokacją" i "fałszowaniem historii".

Na transparent zareagowała też ambasada Izraela w Polsce. "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - oświadczyła ambasada na platformie X.

UEFA karze Maccabi

Kilka dni po tamtym spotkaniu UEFA nałożyła karę na Raków. Za używanie środków pirotechnicznych oraz głoszenia treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego (kibice wywiesili transparent "Free Palestine") klub z Częstochowy został ukarany łącznie grzywną w wysokości 40 tys. euro. Dostał też zakaz sprzedaży biletów na następny mecz wyjazdowy w rozgrywkach UEFA w zawieszeniu na dwa lata.

Dopiero po trzech miesiącach UEFA zdecydowała się ukarać Maccabi Hajfa.

Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA nałożyła na izraelski klub karę w wysokości 30 tysięcy euro. To o 10 tys. euro mniej niż kara - za ten sam mecz - dla Rakowa. Nie ma mowy o zamknięciu stadionu czy innych sankcjach.

Wysokość kary wzbudziła powszechne zdumienie w polskich mediach sportowych.

"Kpina!" - komentuje serwis meczyki.pl.

"To informacje, które brzmią jak ponury żart" - komentuje Sport.pl.

Weszło.com nazywa karę "żenującą".