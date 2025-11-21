Do ataku na Tarnopol na zachodzie Ukrainy doszło w środę rano. Wojska rosyjskie uderzyły wówczas w Ukrainę z zastosowaniem ponad 470 dronów i prawie 50 rakiet.

W Tarnopolu trafione zostały dwa bloki mieszkalne, w których wybuchły pożary. W piątek liczba zabitych w ataku na Tarnopol wzrosła do 31 - ratownicy wydobyli tego dnia z gruzów ciała trzech osób, w tym dwojga dzieci.

Ranne zostały 94 osoby. Nadal za zaginione uważa się 13 osób. Ostrzały były wymierzone również m.in. w obwody lwowski i iwano-frankowski.