"W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski – Amelka. Zginęła w nocy ze swoją mamą" - napisał na X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
W piątek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał tragiczną informację.
"Polka zamordowana w Ukrainie" - napisał na X. To 7-letnia Amelia, która zginęła podczas rosyjskiego ataku w nocy z 18 na 19 listopada w Tarnopolu. Zginęła również jej matka.
"Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego" - zapewnił Wewiór na X.