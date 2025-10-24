Polska wyprzedziła Norwegię i awansowała na 12. miejsce w pięcioletnim rankingu UEFA. To zasługa naszych zespołów występujących w Lidze Konferencji, choć w czwartek wygrała tylko jedna z czterech naszych drużyn. Wciąż jest szansa na prześcignięcie zajmujących jedenastą pozycję Greków.

Rafał Augustyniak dał Legii Warszawa zwycięstwo nad Szachtarem Donieck / Łukasz Gągulski / PAP

Polska awansowała na 12. miejsce w pięcioletnim rankingu UEFA, wyprzedzając Norwegię.

W 2. kolejce Ligi Konferencji wygrała tylko Legia Warszawa, Jagiellonia i Raków zremisowały, Lech przegrał na Gibraltarze.

Ranking UEFA bazuje na wynikach z ostatnich pięciu sezonów, uwzględniając zwycięstwa, remisy i awanse w pucharach.

W czwartek z polskiego kwartetu w LK wygrała tylko Legia Warszawa, zremisowały Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, a sensacyjnej porażki na Gibraltarze doznał poznański Lech.

Czym jest ranking UEFA?

Ranking UEFA, na podstawie którego dzielone są miejsca w rozgrywkach, a także różnicowany etap, z którego startują poszczególne zespoły, powstaje w oparciu o wyniki wszystkich uczestniczących w europejskich pucharach drużyn z ostatnich pięciu sezonów. Liczą się poszczególne spotkania (od eliminacji), ale również szczebel i rodzaj rozgrywek. System liczenia punktów wygląda następująco: za zwycięstwo (od fazy ligowej) otrzymuje się 2 pkt, a w eliminacjach - 1 pkt, remis to - odpowiednio - 1 pkt i 0,5 pkt.

Zdobyte punkty dzieli się przez liczbę drużyn reprezentujących dane państwo. Ponadto uwzględniane są punkty bonusowe za udział w fazie zasadniczej każdych rozgrywek, za miejsce w klasyfikacjach końcowych tego etapu oraz kolejne awanse w fazie pucharowej; najwyższe w Lidze Mistrzów, najniższe - w Lidze Konferencji.

Dobra gra polskich klubów, szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach, skutkuje systematycznymi postępami w europejskiej hierarchii. Ponad rok temu to była dopiero 21. lokata, a na koniec sezonu 2024/25 - już 15., gdyż poprzednia edycja rozgrywek UEFA dała Polsce - głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły do ćwierćfinału Ligi Konferencji - aż 11,750 pkt.

Dwie polskie drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów

Ten sukces oznacza, że w edycji 2026/27 - ranking UEFA działa z rocznym przesunięciem - w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach najbardziej prestiżowej Ligi Mistrzów (od 2. rundy w tzw. ścieżce mistrzowskiej i ligowej), jeden w Lidze Europy (od 3. rundy) i dwa w Lidze Konferencji (od 2. rundy). A to daje większe szanse na udział w fazie zasadniczej jakichkolwiek rozgrywek.

Obecny sezon Polska zaczęła jednak na 13. miejscu w rankingu krajowym, ponieważ odpadł jej skromny, zaledwie czteropunktowy, dorobek z 2020/21, a w czterech kolejnych latach było już tylko lepiej.

Wszystkie pozycje w przedziale 11-14 oznaczają jeszcze większe przywileje, gdyż wtedy - jak to jest obecnie w przypadku Szkocji, Szwajcarii, Austrii i Norwegii - mistrz kraju rozpoczyna kwalifikacje Ligi Mistrzów od 4., ostatniej rundy, więc jest pewny udziału co najmniej w fazie zasadniczej Ligi Europy. Lokata 10. oznacza jedno miejsce w fazie głównej Champions League. Istotna jest jednak także różnica między 12. a 13. lokatą, gdyż ta wyższa sprawia, że zdobywca krajowego pucharu do eliminacji LE przystępuje w decydującej rundzie, zatem w razie niepowodzenia "spada" do fazy zasadniczej Ligi Konferencji.

I właśnie 12. miejsce osiągnęła Polska po trzydniowym maratonie meczów w tym tygodniu, choć był to jeden ze słabszych czwartków polskiego kwartetu. Norwegia jednak zdobyła jeszcze mniej punktów (za wygraną Brann Bergen w Lidze Europy), ale ważnym aspektem jest, że pozostały w rywalizacji tylko dwie drużyny z tego kraju.

Polska w edycji 2025/26 zdobyła już 25,500 pkt (za 21 zwycięstw, w tym cztery już w fazie ligowej, i siedem remisów), czyli po podzieleniu przez cztery kluby - 7,375. To już sporo lepszy dorobek niż w liczącym się wciąż do pięcioletniego zestawienia sezonie 2021/22 (4.625).

To jednocześnie... trzeci bilans w skali sezonu, za Anglią i Portugalią, a tuż przed Niemcami i Hiszpanią, choć większość drużyn z tych europejskich potęg dopiero niedawno przystąpiła do rywalizacji i na razie bazują one głównie na bonusach za zapewniony udział w fazach zasadniczych.

W pogoni za Grecją

Łącznie Polska w pięcioletnim zestawieniu ma w tym momencie 38,375 pkt i jest sklasyfikowana między 11. Grecją - 39,112 a 13. Norwegią - 37,987. Grecy wciąż mają cztery zespoły w pucharach (z pięciu), w tym Olympiakos Pireus w Lidze Mistrzów, ale strata do niej też się systematycznie zmniejsza i wynosi już tylko 0,737 pkt, a u progu sezonu były to prawie cztery.

Natomiast od 10. Czech Polskę dzieli 3,925, co w perspektywie jednego sezonu jest raczej nie do odrobienia, zwłaszcza przy wciąż uczestniczących czterech zespołach, choć punkty są dzielone przez pięć.

Pierwsza za plecami Polski jest Norwegia, która traci 0,388 pkt. Dalej plasują się 14. Dania - 36,981 oraz 15. Szwajcaria - 32,500, która wyprzedziła w tym tygodniu Austrię - 32,250. Te liczby wskazują jednak, że niżej niż na 14. lokatę w tej kampanii spaść się praktycznie nie da, choć Dania ma tylko dwóch reprezentantów, więc jej możliwości zysków punktowych są mocno ograniczone.

Liderem pięcioletniej klasyfikacji jest Anglia - 99,005 pkt, przed Włochami - 87,803 i Hiszpanią - 82,203. Kolejne pozycje zajmują: Niemcy, Francja, Holandia (cała szóstka poza Polską ma komplet zespołów w grze), Portugalia, Belgia, Turcja i Czechy, które zamykają czołową "10".