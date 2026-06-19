Marokański piłkarz Paris Saint-Germain Ashraf Hakimi stanie przed sądem pod zarzutem gwałtu na młodej kobiecie, do którego miało dojść w lutym 2023 roku - poinformował Sąd Apelacyjny w Wersalu. ​Sportowiec zaprzecza tym oskarżeniom.

Ashraf Hakimi / Teresa Suarez / PAP

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Gwiazdor PSG oskarżony o gwałt. Piłkarz zaprzecza

Hakimi został oskarżony pod koniec lutego 2023 roku przez młodą kobietę, która zgłosiła gwałt na komisariacie policji w Val-de-Marne. Nie złożyła jednak wówczas formalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Prokuratura w Nanterre wszczęła wówczas postępowanie z urzędu, po kilku miesiącach skierowała akt oskarżenia do sądu karnego w Hauts-de-Seine. Od tej decyzji odwołanie złożyli obrońcy Hakimiego, ale teraz Sąd Apelacyjny zdecydował, że znany piłkarz jednak stanie przed sądem karnym w Hauts-de-Seine oskarżony o gwałt.

Piłkarz reaguje na zarzuty

Zawodnik PSG i lider reprezentacji Maroka, która rozegra w piątek swój drugi mecz na mistrzostwach świata przeciwko Szkocji, konsekwentnie zaprzecza oskarżeniu, nazywając je "fałszywym". "Czekałem na ten proces od pierwszego dnia. I teraz czekam na niego z niecierpliwością. W końcu będę mógł zabrać głos" - napisał w mediach społecznościowych defensor Paris Saint-Germain.