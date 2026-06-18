Do 74. minuty był bezbramkowy remis, ale potem na stadionie w Los Angeles padło aż pięć goli. Szwajcaria długo męczyła się z Bośnią i Hercegowiną, ale finalnie rozbiła rywala aż 4:1 w meczu drugiej kolejki piłkarskich mistrzostw świata. Wydatnie pomogła w tym czerwona kartka dla piłkarza drużyny z Bałkanów.
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Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4:1 (0:0) w meczu piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Los Angeles. W drugim spotkaniu grupy B Kanada zmierzy się z Katarem.
Więcej informacji wkrótce.
Bramki: 1:0 Johan Manzambi (74.), 2:0 Ruben Vargas (84.), 3:0 Johan Manzambi (90.), 3:1 Ermin Mahmić (90+3.), 4:1 Granit Xhaka (90+7., rzut karny).
Żółte kartki: Szwajcaria - Nico Elvedi; Bośnia i Hercegowina - Amar Dedić, Edin Dżeko.
Czerwona kartka: Bośnia i Hercegowina - Tarik Muharemović (80.).
Sędzia: Joao Pinheiro (Portugalia).
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