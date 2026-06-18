Do 74. minuty był bezbramkowy remis, ale potem na stadionie w Los Angeles padło aż pięć goli. Szwajcaria długo męczyła się z Bośnią i Hercegowiną, ale finalnie rozbiła rywala aż 4:1 w meczu drugiej kolejki piłkarskich mistrzostw świata. Wydatnie pomogła w tym czerwona kartka dla piłkarza drużyny z Bałkanów.