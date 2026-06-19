Pojawiło się nowe obwieszczenie ministra energii Miłosza Motyki ws. maksymalnych cen paliw. Będą one obowiązywać od soboty do poniedziałku. Wynika z nich, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 6,12 zł.
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W piątek minister energii ogłosił decyzje w sprawie cen paliw na najbliższy weekend. Z komunikatu resortu energii zamieszczonego w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 6,12 zł.