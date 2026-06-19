Posiedzenie w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michała Kuczmierowskiego zostało odroczone do 24 września - zdecydował sąd w Londynie.

Michał Kuczmierowski / Leszek Szymański / PAP

Kuczmierowski, były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, został zatrzymany w Londynie na początku września 2024 r.

Polska prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień dla korzyści majątkowej.

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Na początku września 2024 r. Kuczmierowski (zgadza się na podawanie nazwiska) został zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego na wniosek polskich władz.

Polska prokuratura poinformowała, że w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS postawiła mu zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W lutym 2025 r. brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym. 10 lutego Kuczmierowski wyszedł na wolność.