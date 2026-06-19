Jeszcze dziś w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To efekt skandalu z byłym już radnym Ursusa Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce, który zarobił w ubiegłym roku ponad półtora miliona złotych.

Rafał Trzaskowski / East News

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Prezydent Warszawy podczas konferencji prasowej w piątek odniósł się do informacji o nieprawidłowościach w Warszawskim Szpitalu Południowym. Jak przekazał prezyedent Warszawy, jeszcze dziś zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. W jej skład (według informacji na stronie placówki) od września 2025 r. wchodzili: Robert Kempa (przewodniczący), Karolina Witkowska, Aldona Machnowska-Góra (wiceprezydent Warszawy) i Jerzy Sieńko.

Prezydent zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. Nastąpią one w czerwcu. Powiedział, że zostaną one wzmocnione i nie będzie w nich polityków.

W czwartek dotychczasowa rada nadzorcza Szpitala Południowego na wniosek prezydenta miasta odwołała dotychczasowy zarząd placówki.

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Skandal wokół Dawida Kacprzyka

Dawid Kacprzyk, lekarz specjalizujący się w anestezjologii oraz - już były radny warszawskiej dzielnicy Ursus - znalazł się w centrum medialnej burzy po ujawnieniu informacji o jego zarobkach. Według doniesień w 2025 roku miał on otrzymać łącznie aż 1,6 miliona złotych, pracując w miejskim Szpitalu Południowym. Kwota ta budzi ogromne kontrowersje, zwłaszcza w kontekście standardowych wynagrodzeń lekarzy w trakcie specjalizacji.

Naczelna Izba Lekarska złożyła oficjalne zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawie Dawida Kacprzyka. Zarzuty dotyczą przede wszystkim opuszczania dyżurów medycznych, które miały się pokrywać z innymi aktywnościami - m.in. występami w mediach i obecnością w Senacie.

Wątpliwości budzi również sposób realizowania programu specjalizacji oraz liczba przepracowanych godzin.

Z kolei portal Zero.pl ujawnił, że na prowadzonym przez Kacprzyka Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Południowego w Warszawie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.