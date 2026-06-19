W Warszawie ruszył sezon na baseny odkryte. Miejskie pływalnie już przyjmują pierwszych gości, a oferta skierowana jest zarówno do rodzin z dziećmi, jak i miłośników aktywnego wypoczynku. Sprawdź, gdzie można się ochłodzić podczas nadchodzących upałów i jakie atrakcje czekają na mieszkańców stolicy.

/ Materiały prasowe

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Warszawskie pływalnie letnie rozpoczęły sezon i zapraszają wszystkich spragnionych ochłody oraz aktywnego wypoczynku. To doskonała propozycja dla tych, którzy spędzają lato w mieście.

Oferta obejmuje nie tylko możliwość kąpieli, ale także zajęcia rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

"Zapraszamy do rozpoczęcia sezonu letniego i korzystania z miejskich basenów odkrytych. Pływalnie Inflancka, Moczydło oraz baseny w Powsinie, w Parku Szczęśliwickim i kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim czekają już na miłośników aktywnego wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu" - zachęca Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.



Gdzie popływać w Warszawie?

Wśród najpopularniejszych miejsc do kąpieli pod chmurką znalazły się:

Ośrodek Moczydło (ul. Górczewska 69/73) - czynny codziennie od 18 czerwca do 6 września w godzinach 9:00-19:00.

Ośrodek Inflancka (ul. Inflancka 8) - otwarty od 18 czerwca do 6 września

Park Kultury w Powsinie (ul. Maślaków 1) - dostępny od 18 czerwca do 31 sierpnia.

Park Szczęśliwicki (ul. Usypiskowa 18) - sezon rozpoczął się już 30 maja i potrwa do 31 sierpnia.

Kąpielisko Jeziorko Czerniakowskie (ul. Jeziorna 4) - otwarte od 7 czerwca do września.

/ Materiały prasowe

Atrakcje i udogodnienia dla każdego

Ośrodek Moczydło to jeden z największych kompleksów rekreacyjnych w stolicy. Na odwiedzających czekają baseny rekreacyjne, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie wodne, boiska sportowe i rozległe tereny zielone. Obiekt jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, a w sezonie letnim organizowane są tu m.in. codzienne zajęcia aqua zumby.



Ośrodek Inflancka oferuje basen rekreacyjny, strefę dla dzieci, leżaki, a także system podgrzewania wody, co pozwala korzystać z kąpieli nawet w chłodniejsze dni. Dodatkowo na miejscu działa strefa gastronomiczna, boisko do siatkówki plażowej i taras widokowy. W ofercie są także weekendowe zajęcia zumby dla dorosłych oraz wodne przedszkole dla najmłodszych.



Basen w Powsinie to kameralny obiekt z rozbudowaną strefą rekreacyjną. Znajduje się tu basen główny ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw, strefy piknikowe i wypoczynkowe. Dostępne są leżaki, przebieralnie, szafki depozytowe oraz udogodnienia dla rodzin z dziećmi.

Pływalnia w Parku Szczęśliwickim oferuje basen sportowy, rekreacyjny z hydromasażem, zjeżdżalnię rurową o długości ponad 46 metrów oraz brodzik dla dzieci. Na miejscu można skorzystać z przebieralni, natrysków, szafek, a także gastronomii i wypożyczalni leżaków.

Naturalna alternatywa - Jeziorko Czerniakowskie

Dla osób preferujących kąpiele w naturalnych akwenach dostępne jest kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim. To miejsce z wyznaczoną strefą do pływania, plażą, siłownią plenerową, boiskiem do siatkówki plażowej oraz zapleczem sanitarnym.

Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a jakość wody jest regularnie kontrolowana.



