Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że podpisał sześć kolejnych ustaw. W informacji na platformie X napisał, że dotychczas ponad 85 proc. ustaw uzyskało jego akceptację.
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"Dzień dobry, Polsko. Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazał we wpisie na platformie X prezydent Karol Nawrocki.
Jak wyliczył, zaakceptowane przez niego ustawy to:
- Uproszczenia w rozliczaniu podatków.
- Nowelizacja integrująca interpretacje podatkowe w jednym serwisie.
- Ustawa dopasowująca zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń.
- Utworzenie służb lotniczych w policji i straży granicznej.
- Powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
- Ustawa chroniąca Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej.
"Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków" - uzasadnił swoją decyzję prezydent.
Karol Nawrocki podkreślił, że podpisał 229 ustaw, a zawetował 37. "Ponad 85 proc. ustaw uzyskało moją akceptację" - zaznaczył.
"Zabieram się do dalszych obowiązków i życzę wszystkim miłego dnia!" - zakończył swój wpis prezydent.
Ostatnio prezydent - po raz trzeci - zawetował ustawę dotyczącą rynku kryptoaktywów.