Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że podpisał sześć kolejnych ustaw. W informacji na platformie X napisał, że dotychczas ponad 85 proc. ustaw uzyskało jego akceptację.

Karol Nawrocki / Anita Walczewska / East News

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"Dzień dobry, Polsko. Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazał we wpisie na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Jak wyliczył, zaakceptowane przez niego ustawy to:

Uproszczenia w rozliczaniu podatków.

Nowelizacja integrująca interpretacje podatkowe w jednym serwisie.

Ustawa dopasowująca zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń.

Utworzenie służb lotniczych w policji i straży granicznej.

Powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Ustawa chroniąca Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej.

"Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków" - uzasadnił swoją decyzję prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił, że podpisał 229 ustaw, a zawetował 37. "Ponad 85 proc. ustaw uzyskało moją akceptację" - zaznaczył.

"Zabieram się do dalszych obowiązków i życzę wszystkim miłego dnia!" - zakończył swój wpis prezydent.