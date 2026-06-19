To jest jakiś nowy wynalazek i prawo musi się szybko dostosować - tak o rejestracji i homologacji e-hulajnóg mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Jestem cięty na hulajnogi" - nie ukrywał.

Dwie osoby na hulajnodze elektrycznej / Arkadiusz Ziółek / East News

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W Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Klimczak odpowiadał na pytanie jednego ze Słuchaczy RMF FM: Czy ministerstwo, wzorem Niemiec, planuje wprowadzić obowiązek posiadania OC, rejestracji, homologacji e-hulajnóg?

Ja jestem cięty na hulajnogi i e-hulajnogi, mówiąc bardzo kolokwialnie - szczerze odpowiedział Klimczak.

Natomiast mówiąc już z punktu widzenia ministerstwa zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób uregulować te kwestie związane z e-hulajnogami, z hulajnogami - mówił minister.

Już rozpoczęliśmy ten proces jakiś czas temu w ustawie dotyczącej homologacji tak, aby do Polski nie były sprowadzane wynalazki z państw trzecich - powiedział.

Nazwę to bardzo ogólnie, jakieś potwory elektryczne, które rozpychają, rozganiają wszystkich na chodniku - dodał. Tutaj współpracuję z policją i z MSWiA - mówił Klimczak.

Te wszystkie urządzenia, tak zwane urządzenia transportu osobistego, to jest jakiś nowy wynalazek i prawo musi się szybko dostosować - nie ukrywał gość RMF FM.