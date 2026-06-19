Ciężarówka transportująca 190 świń przewróciła się w piątkowy poranek na drodze Thisted Landevej w Jutlandii Północnej (Dania). Zwierzęta rozbiegły się po drodze, ale ich los wydaje się przesądzony.

Wypadek ciężarówki transportującej świnie w Danii / MARTIN DAMGAARD / PAP/EPA

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Samochód transportujący 190 świń przewrócił się w piątek rano na drodze Thisted Landevej - poinformowała policja Jutlandii Północnej.

Policja i służby ratunkowe przybyły na miejsce wypadku, wezwano również weterynarza.

Wszystkie 190 świń prawdopodobnie zostanie uśpionych - poinformował Jesper Soerensen z policji Jutlandii Północnej, cytowany przez berlingske.dk. Powodem są obrażenia, które odniosły świnie oraz stres, któremu były poddane - powiedział.

Kierowca ciężarówki został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego w Aalborgu. Nie odniósł poważnych obrażeń.

Wypadek ciężarówki transportującej świnie w Danii / MARTIN DAMGAARD / PAP/EPA

Ciężarówka przewróciła się na bok i zablokowała jezdnię. Po drodze rozbiegły się świnie, które służby ratunkowe próbowały opanować.

Droga została zablokowana od ronda przy Aabybro w kierunku Birkelse, gdzie doszło do wypadku. Birkelse leży około 20 kilometrów na północny zachód od Aalborga.

Wypadek ciężarówki transportującej świnie w Danii / MARTIN DAMGAARD / PAP/EPA