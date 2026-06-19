Ukraina otwiera dostęp do rosyjskich technologii wojskowych dla swoich specjalistów oraz partnerów międzynarodowych. Ta wiedza przyspieszy opracowywanie środków przeciwdziałania Kremlowi - oświadczyła w piątek szefowa rządu w Kijowie Julia Swyrydenko.
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"Otwieramy dla ukraińskich specjalistów i międzynarodowych partnerów dostęp do informacji o rosyjskich wzorach uzbrojenia. Cały cywilizowany świat otrzyma informacje o rosyjskich technologiach wojskowych, w tym o rakietach" - ogłosiła premierka w serwisach społecznościowych.
Dodała, że "ta wiedza przyspieszy opracowywanie skutecznych środków przeciwdziałania dla Ukrainy i pomoże innym partnerom wzmocnić zdolności obronne".
Informacje na temat rosyjskiego uzbrojenia dostępne są, po zarejestrowaniu się, na ukraińskim państwowym portalu TrophyLab. Zgromadzono tam dane otrzymane od jednostek wojsk Ukrainy, ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz wyspecjalizowanych instytucji naukowych. "Korzystając z tej platformy, badacze uzyskują dostęp do katalogu rysunków technicznych, danych technicznych i wyników analiz rosyjskiego uzbrojenia. Jest to wspólna baza wiedzy, która pozwala wykorzystywać już przeprowadzone badania i szybciej tworzyć rozwiązania służące przeciwdziałaniu zagrożeniom" - podkreśliła Swyrydenko w komunikacie.
Dostęp do katalogu mogą uzyskać: organizacje naukowe Ukrainy, jednostki wojskowe Sił Obrony Ukrainy, ukraińscy producenci technologii obronnych, instytucje państwowe i resorty obrony państw partnerskich, a także zagraniczne firmy z sektora obronnego z państw partnerskich, które spełniają wymagania Ministerstwa Obrony Ukrainy - wyjaśniła szefowa rządu.