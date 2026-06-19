​Ukraina otwiera dostęp do rosyjskich technologii wojskowych dla swoich specjalistów oraz partnerów międzynarodowych. Ta wiedza przyspieszy opracowywanie środków przeciwdziałania Kremlowi - oświadczyła w piątek szefowa rządu w Kijowie Julia Swyrydenko.

Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko / Viktor Kovalchuk / PAP/EPA

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"Otwieramy dla ukraińskich specjalistów i międzynarodowych partnerów dostęp do informacji o rosyjskich wzorach uzbrojenia. Cały cywilizowany świat otrzyma informacje o rosyjskich technologiach wojskowych, w tym o rakietach" - ogłosiła premierka w serwisach społecznościowych.

Dodała, że "ta wiedza przyspieszy opracowywanie skutecznych środków przeciwdziałania dla Ukrainy i pomoże innym partnerom wzmocnić zdolności obronne".

Komunikat premier Ukrainy

Informacje na temat rosyjskiego uzbrojenia dostępne są, po zarejestrowaniu się, na ukraińskim państwowym portalu TrophyLab . Zgromadzono tam dane otrzymane od jednostek wojsk Ukrainy, ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz wyspecjalizowanych instytucji naukowych. "Korzystając z tej platformy, badacze uzyskują dostęp do katalogu rysunków technicznych, danych technicznych i wyników analiz rosyjskiego uzbrojenia. Jest to wspólna baza wiedzy, która pozwala wykorzystywać już przeprowadzone badania i szybciej tworzyć rozwiązania służące przeciwdziałaniu zagrożeniom" - podkreśliła Swyrydenko w komunikacie.

Dostęp do katalogu mogą uzyskać: organizacje naukowe Ukrainy, jednostki wojskowe Sił Obrony Ukrainy, ukraińscy producenci technologii obronnych, instytucje państwowe i resorty obrony państw partnerskich, a także zagraniczne firmy z sektora obronnego z państw partnerskich, które spełniają wymagania Ministerstwa Obrony Ukrainy - wyjaśniła szefowa rządu.