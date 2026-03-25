Lukas Podolski z optymizmem podsumował ważne spotkanie w sprawie zakupu przez jego firmę większościowego pakietu akcji Górnika Zabrze od samorządu miasta. "Obie strony chcą happy endu, ale musimy to zrobić porządnie" - stwierdził piłkarz.
"Za nami kolejne spotkanie. Najważniejsza informacja jest taka, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Obie strony chcą happy endu, ale musimy to zrobić porządnie. Mam nadzieję, że do końca kwietnia będziemy mogli wrócić do was z dobrymi informacjami" - napisał mistrz świata z 2014 roku w serwisie społecznościowym.
Na początku stycznia w podobnym tonie wypowiedział się prezydent Zabrza Kamil Żbikowski, który też zakładał szybkie zakończenie prywatyzacji.