Lukas Podolski i jego firma na prostej drodze do przejęcia pakietu większościowego Górnika Zabrze? Drugi podmiot wycofał się z negocjacji - poinformowała p.o. prezydenta miasta Ewa Weber.

Lukas Podolski / Jarek Praszkiewicz / PAP

Zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem do 15 października powinna zostać podpisana umowa sprzedaży.

Dwa podmioty chciały kupić klub

Chęć zakupu większościowego pakietu akcji wyraziły wcześniej dwa podmioty - Konsorcjum Zarys-Tabapol (Zarys International Group sp. z o.o. spółka komandytowa i Tabapol Tarnówka sp. j. z Zabrza) oraz LP Holding Gmbh. Ta druga firma jest związana z piłkarzem Górnika Lukasem Podolskim, mistrzem świata z 2014 w barwach Niemiec. Zawodnik jest też od lat biznesmenem, prowadzi m.in. sieć lokali gastronomicznych w Niemczech, otworzył też niedawno restaurację w centrum Zabrza.

11 lipca odbędzie się otwarcie oferty, a potem, po dokonaniu oceny oferty, jak tylko Lukas Podolski będzie dostępny, jesteśmy w stanie usiąść do stołu negocjacyjnego. Może być tak, że skoro jest jedna oferta, negocjacje będą prowadzone szybciej i sprawniej - powiedziała Weber.

Dodała, że Zarys Tabapol złożył pisemną rezygnację z udziału w transakcji. Konsorcjum zadeklarowało dalsze wsparcie Górnika na poziomie sponsorskim oraz - jeśli to będzie konieczne - także na innych płaszczyznach. Oferenci mieli możliwość zapoznania się z księgami rachunkowymi klubu.

Weber: Jeśli oferta Podolskiego będzie niesatysfakcjonująca...

Weber wyjaśniła, że jeśli oferta złożona przez Podolskiego będzie niesatysfakcjonująca, będzie to oznaczało koniec procesu prywatyzacji na ten moment.

Nawet jeśli ta transakcja nie dojdzie do skutku, to ponowimy ogłoszenie. Prywatyzacja to dobre podejście, miasto powinno iść w tę stronę - zaznaczyła.

Samorząd zamierza sprzedać wszystkie swoje udziały w klubie, z wyjątkiem jednej, "złotej" akcji.

Miasto zastrzegło zmiany nazwy klubu i jego siedziby oraz zachowanie prawa do powołania i odwołania jednego członka rady nadzorczej spółki.

Górnik Zabrze na sprzedaż

Sprzedaż akcji Górnika przez gminę ciągnie się od wielu miesięcy. W kwietniu 2024, na ostatniej sesji poprzedniej kadencji, radni nie zajęli się uchwałą o wyrażeniu zgody na zbycie akcji. Ze zleconej wtedy przez samorząd wyceny wynikało, że całość akcji Górnika jest warta ok. 8 mln złotych.

Górnik istnieje od 1948 roku, futbolowa spółka zarządza nim od 1996. Została założona przez osoby fizyczne i firmy, potem miała różnych właścicieli. Ostatnim prywatnym było Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska (2007-2011). W połowie 2011 r. większość akcji z powrotem przejął samorząd Zabrza.

Zabrzanie zakończyli miniony sezon ekstraklasy na dziewiątym miejscu.