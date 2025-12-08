Lukas Podolski, mistrz świata z 2014 roku, poprzez swoją spółkę LP Holding GmbH nabył 8,3 procent akcji Górnika Zabrze. Tym samym stał się drugim największym udziałowcem klubu, zaraz po samorządzie Zabrza. To kolejny krok w zaangażowaniu piłkarza w rozwój śląskiego zespołu.

Lukas Podolski, obecny zawodnik Górnika Zabrze, kupił 8,3 proc. akcji klubu przez swoją firmę LP Holding GmbH.

Podolski stał się drugim największym udziałowcem po samorządzie Zabrza.

Transakcja odbyła się w ramach procesu prywatyzacji klubu, który trwał od wielu miesięcy.

Samorząd miasta planuje sprzedać wszystkie swoje udziały, pozostawiając sobie tzw. "złotą akcję".

Górnik Zabrze obecnie lideruje w piłkarskiej ekstraklasie.

Lukas Podolski, znany na całym świecie piłkarz i mistrz świata z 2014 roku, został oficjalnie drugim największym akcjonariuszem Górnika Zabrze. Poprzez swoją spółkę LP Holding GmbH nabył ponad 10 tysięcy udziałów, co stanowi 8,3 procent akcji klubu. Dotychczasowy pakiet należał do Allianz Polska Services Sp. z o.o.

Proces prywatyzacji klubu

Zakup akcji przez Podolskiego to efekt długo trwającego procesu prywatyzacji Górnika Zabrze. LP Holding GmbH była jedynym podmiotem, który finalnie zdecydował się na inwestycję. Drugi, wstępnie zainteresowany inwestor, wycofał się z rozmów. Samorząd Zabrza zamierza sprzedać wszystkie swoje udziały, zachowując jedynie "złotą akcję", która daje prawo do decydowania o kluczowych sprawach, takich jak nazwa klubu czy jego siedziba.

Lukas Podolski nie kryje emocji związanych z nową rolą w klubie. Górnik Zabrze to mój klub, moje miejsce i moja piłkarska rodzina. Cieszę się, że mogę zrobić kolejny krok i formalnie współtworzyć jego przyszłość - podkreślił piłkarz. Podolski znany jest także z działalności biznesowej - prowadzi sieć restauracji w Niemczech i niedawno otworzył lokal w centrum Zabrza.

Górnik Zabrze - historia i obecna sytuacja

Górnik Zabrze to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce, istniejący od 1948 roku. Od 1996 roku zarządza nim spółka akcyjna, która miała już różnych właścicieli, w tym Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska. Od 2011 roku większość udziałów ponownie należała do samorządu Zabrza. Aktualnie klub jest liderem ekstraklasy i walczy o kolejne sukcesy sportowe. Nowy udziałowiec i planowana pełna prywatyzacja mogą otworzyć przed Górnikiem Zabrze nowe możliwości rozwoju - zarówno sportowe, jak i biznesowe.