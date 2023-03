Górnik Zabrze pokonał 3:2 Wisłę Płock, mimo że do przerwy to goście prowadzili 2:0. Do zwycięstwa w meczu piłkarskiej Ekstraklasy poprowadził zabrzan Lukas Podolski, który zdobył dwie bramki. Kapitalny był szczególnie jego gol z rzutu wolnego.

Od lewej: Lukas Podolski, Erik Janża i Damian Rasak / Zbigniew Meissner / PAP Płocczanie objęli prowadzenie w 17. minucie spotkania, kiedy to Mateusz Szwoch popisał się precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego. Tuż przed przerwą Dawid Kocyła doskonale wyszedł do prostopadłej piłki i w sytuacji sam na sam pokonał Daniela Bielicę. Koniecznie potrzebujący punktów Górnik znalazł się pod ścianą, ale nie złożył broni. Kontaktową bramkę zdobył w 57. minucie Damian Rasak, który zaskoczył Krzysztofa Kamińskiego płaskim strzałem z szesnastu metrów. Gospodarze poszli za ciosem, a sprawy w swoje ręce wziął Lukas Podolski. W 61. minucie doprowadził do remisu, uderzając z wolnego niemal z tego samego miejsca, co w pierwszej połowie Szwoch. Podolski popisał się potężnym uderzeniem w górny róg i było 2:2. W końcówce spotkania "Poldi" zadał decydujący cios, pakując piłkę głową do bramki Wisły. Górnik Zabrze - Wisła Płock 3:2 (0:2) Bramki: 0:1 Mateusz Szwoch (17-wolny), 0:2 Dawid Kocyła (45+1), 1:2 Damian Rasak (57), 2:2 Lukas Podolski (61-wolny), 3:2 Lukas Podolski (87-głową). Żółte kartki - Górnik Zabrze: Boris Sekulic, Richard Jensen, Lukas Podolski, Kanji Okunuki. Wisła Płock: Jakub Rzeźniczak, Dominik Furman, Piotr Tomasik, Adam Chrzanowski. Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów: 9 012. Górnik Zabrze: Daniel Bielica - Boris Sekulic (79. Norbert Wojtuszek), Rafał Janicki, Richard Jensen (46. Emil Bergstroem), Erik Janza - Daisuke Yokota, Damian Rasak (85. Jonatan Kotzke), Dani Pacheco, Jean Mvondo (52. Kanji Okunuki) - Szymon Włodarczyk (85. Robert Dadok), Lukas Podolski. Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Martin Sulek (86. Kristian Vallo), Jakub Rzeźniczak, Steve Kapuadi, Piotr Tomasik - Dawid Kocyła (66. Adam Chrzanowski), Dominik Furman (86. Miroslav Gono), Mateusz Szwoch, Filip Lesniak, Rafał Wolski (66. Marko Kolar) - Bartosz Śpiączka (66. Mateusz Lewandowski). Zobacz również: ​Ben Lederman - pierwsze odkrycie Fernando Santosa

