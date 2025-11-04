Liverpool pokonał u siebie Real Madryt 1:0, a broniące trofeum Paris Saint-Germain przegrało w stolicy Francji z Bayernem Monachium 1:2 w hitowych meczach 4. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern i Arsenal Londyn mogą pochwalić się kompletem punktów. Jeden z zawodników grający we wtorek pobił rekord najmłodszego w historii uczestnika meczu Ligi Mistrzów.

Gole w hitowych meczach Ligi Mistrzów. Real i PSG pokonane / EPA/ADAM VAUGHAN / PAP

Te dwa spotkania przyćmiły wszystkie inne wydarzenia we wtorek. Ostatnie bezpośrednie starcia Liverpoolu z Realem to m.in. dwa finały Champions League - oba wygrane przez "Królewskich", natomiast w Paryżu rywalizowali mistrz i lider ligi francuskiej oraz mistrz i lider ligi niemieckiej.

PSG-Bayern

Bayern odniósł 16. zwycięstwo w 16. meczu o stawkę w tym sezonie, śrubując rekord drużyn z pięciu najsilniejszych lig w Europie. Już wcześniej poprawił osiągnięcie AC Milan z rozgrywek 1992/93, kiedy "Rossoneri" wygrali 13 spotkań na otwarcie sezonu.

W pierwszej połowie bohaterem gości był Kolumbijczyk Luis Diaz, który zdobył obie bramki (4. i 32.), ale w doliczonym czasie tej części gry brutalnie sfaulował Marokańczyka Achrafa Hakimiego i został ukarany czerwoną kartką. Kontuzjowany Hakimi musiał zostać zmieniony, a wcześniej, w 25. minucie, z powodu urazu musiał też zejść laureat Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika roku na świecie Francuz Ousmane Dembele.