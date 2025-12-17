Las Vegas i Seattle pukają do bram NBA. Decyzja w sprawie ewentualnego rozszerzenia koszykarskiej ligi ma zapaść w przyszłym roku - poinformował komisarz ligi Adam Silver. Trwają także rozmowy na temat rozgrywek w Europie.
- Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu NBA ma zapaść w 2026 roku - poinformował komisarz ligi Adam Silver.
- Las Vegas i Seattle są na czele listy miast, które mogą otrzymać nowe drużyny NBA, jeśli liga zdecyduje się na rozszerzenie.
- Ostatni raz NBA powiększono w 2004 roku, kiedy do ligi dołączyli Charlotte Bobcats jako 30. zespół.
- Seattle straciło swoją drużynę SuperSonics w 2008 roku na rzecz Oklahoma City, ale liczy na powrót do ligi.
- Las Vegas nigdy nie miało drużyny NBA, jednak od lat gości ligę letnią oraz finały NBA Cup.
NBA ostatnio powiększono w 2004 roku, kiedy Charlotte Bobcats dołączył jako 30. klub. Charlotte miało wcześniej drużynę Hornets, która przeniosła się do Nowego Orleanu. Obecnie ekipa z Charlotte, której współwłaścicielem jest Michael Jordan, ponownie występuje pod nazwą Hornets, natomiast w Nowym Orleanie grają Pelicans. Seattle ma nadzieję pójść w podobnym kierunku, ponieważ w 2008 roku straciło drużynę SuperSonics na rzecz Oklahoma City.
Las Vegas nigdy nie było siedzibą drużyny NBA, ale ma bliskie powiązania z ligą jako miejsce rozgrywek ligi letniej oraz gospodarz półfinałów i finału NBA Cup w ostatnich latach.
Nie jest tajemnicą, że przyglądamy się rynkowi w Las Vegas. Przyglądamy się Seattle. Przyglądaliśmy się również innym rynkom. Współpracujemy z naszymi obecnymi zespołami, oceniamy poziom zainteresowania i lepiej rozumiemy, jak wyglądałyby kwestie ekonomiczne dla tych konkretnych zespołów. W 2026 roku podejmiemy decyzję - powiedział Silver w Las Vegas, gdzie odbywały się finały rozgrywek NBA Cup.
Uważam, że Seattle i Las Vegas to dwa niesamowite miasta. Oczywiście mieliśmy w Seattle drużynę, która odniosła wielki sukces. Mamy drużynę WNBA tutaj, w Las Vegas. Gramy tu w lidze letniej od 20 lat. Rozgrywamy tu mecze o puchar, więc doskonale znamy ten rynek. Nie mam wątpliwości, że Las Vegas mogłoby utrzymać drużynę NBA - dodał.
Komisarz ligi przyznał również, że istnieje "duże" zainteresowanie potencjalnych inwestorów projektem NBA Europe, dodając, że spodziewa się przyspieszenia rozmów w styczniu.
Silver wyjaśnił, że wśród potencjalnych inwestorów znalazły się "kluby piłkarskie, z których niektóre mają już drużynę koszykówki, kluby koszykarskie, a także inne osoby", reprezentujące "bardzo szerokie spektrum".
W styczniu powinniśmy przeprowadzić bardziej szczegółowe rozmowy z tymi organizacjami. Kilka miast, które nas interesują, nie ma jednak odpowiedniego obiektu - dodał.
NBA planuje stworzyć rozgrywki w Europie do 2027 roku we współpracy z Międzynarodową Federacją Koszykówki (FIBA).