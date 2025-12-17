​Las Vegas i Seattle pukają do bram NBA. Decyzja w sprawie ewentualnego rozszerzenia koszykarskiej ligi ma zapaść w przyszłym roku - poinformował komisarz ligi Adam Silver. Trwają także rozmowy na temat rozgrywek w Europie.

Czy NBA przyjmie nowe drużyny? / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu NBA ma zapaść w 2026 roku - poinformował komisarz ligi Adam Silver.

Las Vegas i Seattle są na czele listy miast, które mogą otrzymać nowe drużyny NBA, jeśli liga zdecyduje się na rozszerzenie.

Ostatni raz NBA powiększono w 2004 roku, kiedy do ligi dołączyli Charlotte Bobcats jako 30. zespół.

Seattle straciło swoją drużynę SuperSonics w 2008 roku na rzecz Oklahoma City, ale liczy na powrót do ligi.

Las Vegas nigdy nie miało drużyny NBA, jednak od lat gości ligę letnią oraz finały NBA Cup.

Nie jest tajemnicą, że przyglądamy się rynkowi w Las Vegas. Przyglądamy się Seattle. Przyglądaliśmy się również innym rynkom. Współpracujemy z naszymi obecnymi zespołami, oceniamy poziom zainteresowania i lepiej rozumiemy, jak wyglądałyby kwestie ekonomiczne dla tych konkretnych zespołów. W 2026 roku podejmiemy decyzję - powiedział Silver w Las Vegas, gdzie odbywały się finały rozgrywek NBA Cup.

Uważam, że Seattle i Las Vegas to dwa niesamowite miasta. Oczywiście mieliśmy w Seattle drużynę, która odniosła wielki sukces. Mamy drużynę WNBA tutaj, w Las Vegas. Gramy tu w lidze letniej od 20 lat. Rozgrywamy tu mecze o puchar, więc doskonale znamy ten rynek. Nie mam wątpliwości, że Las Vegas mogłoby utrzymać drużynę NBA - dodał.

Komisarz ligi przyznał również, że istnieje "duże" zainteresowanie potencjalnych inwestorów projektem NBA Europe, dodając, że spodziewa się przyspieszenia rozmów w styczniu.

Silver wyjaśnił, że wśród potencjalnych inwestorów znalazły się "kluby piłkarskie, z których niektóre mają już drużynę koszykówki, kluby koszykarskie, a także inne osoby", reprezentujące "bardzo szerokie spektrum".

W styczniu powinniśmy przeprowadzić bardziej szczegółowe rozmowy z tymi organizacjami. Kilka miast, które nas interesują, nie ma jednak odpowiedniego obiektu - dodał.

NBA planuje stworzyć rozgrywki w Europie do 2027 roku we współpracy z Międzynarodową Federacją Koszykówki (FIBA).