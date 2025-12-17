​Były francuski piłkarz i prezydent UEFA Michel Platini zaprezentował we wtorek wieczorem serial dokumentalny, który opowie jego historię na kanale Canal+ w 2026 roku. Przedstawi życie słynnego sportowca od czasów spędzonych w Nancy po nieudane ambicje związane z FIFA.

Były prezydent UEFA, w przeszłości także wybitny piłkarz reprezentacji Francji, Michel Platini (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Wyemitowanych zostanie sześć 30-minutowych odcinków serialu.

70-letni dziś Platini wyraził nadzieję, że serial sprawi, że widzowie zakochają się w futbolu.

Serial zostanie wyemitowany w 2026 roku, dokładnej daty premiery nie podano.

Więcej aktualnych informacji sportowych znajdziesz na RMF24.pl

W serialu pt. "Platoche", wyreżyserowanym przez Guillaume'a Priou, współautora niedawnego dokumentu o francuskiej pływaczce Laure Manaudou, wystąpią również inne wielkie nazwiska piłkarskie, m.in. Niemiec Karl-Heinz Rummenigge, Brazylijczyk Zico i Serb Dragan Stojkovic.

Powstał serial o Michelu Platinim

Wyemitowanych zostanie sześć 30-minutowych odcinków. 70-letni dziś Platini wyraził nadzieję, że serial "sprawi, że widzowie, wszystkie pokolenia, które mogły nie znać futbolu, jaki my znaliśmy, zakochają się w tej pasji".

Były prezydent UEFA potwierdził, że nie widzi dla siebie przyszłości w organach zarządzających, ale jego marzeniem pozostaje "zapewnienie piłkarzom trochę większej władzy" w tych instytucjach. Uważam, że jesteśmy gwarantami tej gry. Poza nami to często polityka i oportunizm - przyznał.

Serial zostanie wyemitowany w 2026 roku, dokładnej daty premiery nie podano.

Afera z oszustwem finansowym. Sąd uniewinnił Platiniego

Michel Platini wraz z byłym prezydentem FIFA Josephem Blatterem był zamieszany w głośną aferę dotyczącą oszustwa finansowego. Zostali oni jednak przez Federalny Apelacyjny Sąd Karny w szwajcarskim Muttenz uniewinnieni od stawianych zarzutów.

Podobnie jak w pierwszej instancji w 2022 roku, także w marcu 2025 roku sąd nie zastosował się do żądań prokuratury, która w procesie apelacyjnym, zakończonym 6 marca, wnioskowała o karę 20 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu dla obu byłych prominentnych działaczy piłkarskich. Byli oni oskarżeni o oszustwa, fałszerstwa, niewłaściwe zarządzanie i sprzeniewierzenia dwóch milionów franków szwajcarskich (1,8 miliona euro) ze środków FIFA w 2011 roku.

88-letni obecnie Blatter był zwierzchnikiem FIFA w latach 1998-2015, ale odchodził przed zakończeniem ostatniej kadencji w atmosferze skandalu. Został zawieszony po tym, jak wyszło na jaw, że z kont światowej federacji przekazano dwa miliony franków 69-letniemu dziś Platiniemu, ówczesnemu szefowi UEFA.

Obaj tłumaczyli wówczas, że była to zapłata za pracę, jaką Francuz wykonywał dla FIFA między 1998 a 2002 rokiem, ale z powodu kłopotów finansowych światowej centrali nie mógł otrzymać jej od razu, dlatego zawarli oni ustną umowę o odłożeniu płatności. W 2022 roku szwajcarski sąd oczyścił obu działaczy z zarzutów, ale prokuratura odwołała się od tego wyroku i proces rozpoczął się od nowa.