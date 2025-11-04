Portugalskie służby zatrzymały na środku Atlantyku półzanurzalną łódź podwodną przewożącą ponad 1,7 tony kokainy. W operacji, która odbyła się około 1850 kilometrów od wybrzeża Lizbony, zatrzymano czterech członków załogi – obywateli Ekwadoru, Wenezueli i Kolumbii.

Portugalskie służby udaremniły duży przemyt kokainy do Europy / Portugalska Marynarka Wojenna /

Portugalskie służby udaremniły przemyt dużej ilości kokainy do Europy.

Narkotyki były transportowane łódzią, którą zatrzymano na Atlantyku.

Jednostka zatonęła, a cztery osoby, które nią podróżowały, zostały aresztowane.

O sprawie donosi portal BBC.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani po przesłuchaniu w sądzie na Azorach. Vítor Ananias, szef portugalskiej jednostki ds. zwalczania handlu narkotykami, podkreślił, że różne narodowości zatrzymanych świadczą o międzynarodowym charakterze grupy przestępczej.

Informacje o planowanym przemycie przekazało lizbońskie Centrum Analiz i Operacji Morskich (MAOC). W akcję zaangażowane były także brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) oraz amerykańska Agencja ds. Walki z Narkotykami (DEA).

Po przejęciu łodzi portugalska marynarka wojenna poinformowała, że ze względu na trudne warunki pogodowe i delikatną konstrukcję jednostki nie było możliwe jej odholowanie do portu. Ostatecznie łódź zatonęła na otwartym morzu.

Ananias zaznaczył, że podobne przypadki zdarzają się coraz częściej. W marcu tego roku przechwycono inną łódź z 6,5 tony kokainy na pokładzie, również na Atlantyku. Portugalczyk podkreślił, że przebywanie na jednostkach używanych do przemytu to istna gehenna. W upale, oparach i przy wysokich falach, nawet jeden dzień jest trudny. Po 15, 20 dniach jedyne, czego chcesz, to wyjść - mówił w rozmowie z reporterami.

Eksperci zwracają uwagę, że przemyt narkotyków półzanurzalnymi łodziami to rosnący problem na trasach do Europy. Władze podkreślają, że walka z tym procederem wymaga ścisłej współpracy międzynarodowej.