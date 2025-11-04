Zdalnie sterowany pojazd-robot przeprowadził spektakularną akcję ratunkową na froncie w Ukrainie. Maszyna wywiozła ciężko rannego ukraińskiego żołnierza z terenów kontrolowanych przez Rosjan, pokonując w sumie 64 kilometry. We wtorek poinformował o tym Sztab Generalny Ukrainy.
- Ukraińscy wojskowi dokonali spektakularnej ewakuacji swojego kolegi.
- Ranny żołnierz znajdował się po rosyjskiej stronie frontu i czekał na pomoc 33 dni.
- Z zagrożonego terenu wywiózł go specjalny robot.
Żołnierz przez 33 dni czekał na pomoc w miejscowości zajętej przez wojska rosyjskie. Wcześniej został wstępnie opatrzony. Jego ewakuacja powiodła się dopiero za siódmym razem, po sześciu wcześniejszych, nieudanych próbach.
Jak napisano w komunikacie, pojazd pokonał trasę w niespełna sześć godzin, jadąc ze średnią prędkością 13 km/h. W trakcie misji robot został uszkodzony przez minę przeciwpiechotną, ale mimo niesprawnego koła kontynuował jazdę. Niemniej musiał pokonać z uszkodzeniem aż 37 km.
Podczas powrotu na stronę ukraińską pojazd został zaatakowany przez rosyjskiego drona, jednak opancerzona kapsuła skutecznie ochroniła rannego.
Po udanej ewakuacji żołnierz otrzymał niezbędną pomoc medyczną i obecnie jest leczony.
Sztab Generalny podkreślił determinację ratowników. "Jeśli wojownik się nie poddał - my nie mieliśmy prawa się poddać" - wskazano w komunikacie.