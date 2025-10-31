Komisja Dyscyplinarna Tureckiej Federacji Piłkarskiej (TFF) zawiesiła aż 149 sędziów podejrzanych o obstawianie wyników spotkań. Wśród nich są arbitrzy prowadzący mecze najwyższej klasy rozgrywkowej.

Zawieszono niemal 150 sędziów / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Skala afery zaskakuje

Informację o skandalu ujawnił w czwartek szef TFF, Ibrahim Haciosmanoglu. Jak wynika z przeprowadzonego śledztwa, aż 371 z 571 sędziów zawodowych posiada konta u bukmacherów, a 152 z nich aktywnie obstawia wyniki meczów.

Wśród zawieszonych arbitrów znalazło się 22 prowadzących mecze w tureckiej ekstraklasie - siedmiu głównych oraz piętnastu asystentów. To poważny cios dla wizerunku najwyższej klasy rozgrywkowej w Turcji.



Bycie sędzią to honorowy zawód. Każdy, kto go splami, nigdy więcej nie będzie miał nic wspólnego z turecką piłką nożną - oświadczył Haciosmanoglu.

18 tysięcy zakładów

Według ustaleń federacji, dziesięciu z zawieszonych arbitrów obstawiło ponad 10 tysięcy zakładów, a rekordzista aż 18 tysięcy. Nie ujawniono jednak, czy którykolwiek z sędziów obstawiał mecze, które sam prowadził.



Sprawą zainteresowała się również prokuratura w Stambule, która rozpoczęła własne dochodzenie.

