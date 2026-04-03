Trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso odchodzi. Były piłkarz m.in. AC Milan oficjalnie pożegnał się z kadrą, po tym jak Italia trzeci raz z rzędu nie wywalczyła awansu na mistrzostwa świata. W finale baraży Włosi przegrali serię rzutów karnych z Bośnią i Hercegowiną.
Na oficjalnej stronie internetowej Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC) poinformowano, że kontrakt selekcjonera został obustronnie rozwiązany.
Z ciężkim sercem, niewypełnionymi celami, które sobie obraliśmy, uważam mój czas w roli trenera drużyny narodowej za zakończony. Chciałbym podziękować prezesowi Gabriele Gravinie oraz Gianluigiemu Buffonowi, a także innym pracownikom Federacji, za zaufanie i wsparcie, jakie mi zawsze okazywali - powiedział w cytowanym komunikacie.
Podkreślił, że "prowadzenie tego zespołu było zaszczytem".
Największe podziękowania należą się kibicom, wszystkim Włochom, którzy nigdy nie przestali kochać i wspierać drużyny narodowej - podsumował.
To już trzeci z rzędu mundial, w którym Italia nie wystąpi. Zabrakło jej także w 2018 roku w Rosji oraz w 2022 w Katarze. I to pomimo tego, że do eliminacji tego drugiego turnieju przystępowała jako mistrz Europy, a więc w roli jednego z faworytów.
Według mediów, najpoważniejszymi kandydatami na następcę Gattuso są trenerzy Napoli - Antonio Conte i AC Milan - Massimiliano Allegri. W czwartek ze swoich funkcji zrezygnowali także prezes Gravina oraz były znakomity bramkarz Buffon, który pełnił rolę doradczą w FIGC.