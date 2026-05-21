​Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył w czwartek, że prezydent Donald Trump jest "bardzo rozczarowany NATO" i zakwestionował sens amerykańskiego członkostwa w Sojuszu w sytuacji, gdy państwa takie jak Hiszpania odmawiają Stanom Zjednoczonym korzystania ze swoich baz wojskowych.

Marco Rubio nie szczędził gorzkich słów pod adresem Hiszpanii

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że prezydent Donald Trump jest bardzo rozczarowany NATO i kwestionuje sens amerykańskiego członkostwa w Sojuszu.

Skrytykował państwa takie jak Hiszpania za odmowę udostępnienia baz wojskowych USA, co podważa według niego wartość NATO dla Stanów Zjednoczonych.

Rubio podkreślił, że inne państwa NATO były pomocne, ale ogólnie wyraził głębokie rozczarowanie postawą sojuszników, szczególnie w kontekście działań wobec Iranu.

Rubio rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem na spotkanie szefów dyplomacji państw NATO, które odbędzie się w czwartek i piątek w Helsingborgu w Szwecji.

"USA są rozczarowane NATO"

Na pytanie o doniesienia agencji Reutera, jakoby USA zamierzały zmniejszyć wkład w sojuszniczy model sił (NATO Force Model) w razie kryzysu lub wojny w Europie, odmówił potwierdzenia szczegółów, mówiąc, że takie decyzje ogłasza prezydent lub Departament Wojny - tak administracja Trumpa określa Pentagon.

Nie sądzę, żeby kogokolwiek zaskoczyło, że Stany Zjednoczone, a w szczególności prezydent, są w tej chwili bardzo rozczarowani NATO - powiedział Rubio, dodając, że przez całą karierę był zwolennikiem Sojuszu i uważa go za ważny. Zaznaczył jednak, że odmowa użycia baz ze strony niektórych państw NATO w kontekście wojny z Iranem podważa wartość Sojuszu dla USA.

Rubio krytykuje Hiszpanię. "To po co jesteśmy w NATO?"

Powodem, dla którego NATO jest dobre dla Ameryki, jest to, że daje nam bazy w regionie, pozwalające na projekcję siły w sytuacji kryzysowej na Bliskim Wschodzie czy gdziekolwiek indziej. To jest kluczowe uzasadnienie, a potem masz kraje takie jak Hiszpania, które odmawiają nam korzystania z tych baz... No to po co jesteśmy w NATO? To bardzo uczciwe pytanie - powiedział. Przyznał jednocześnie, że inne państwa NATO były "bardzo pomocne".

Rubio o sojusznikach: Wszyscy się pochowali

Pytany o to, czy Trump nadal uważa państwa NATO za "tchórzy", Marco Rubio powtórzył, że jest bardzo zawiedziony sojuszem.

Dodał, że gdy USA podjęły działania, by Iran nie wszedł w posiadanie broni jądrowej, "wszyscy się pochowali". Rubio przyznał, że prezydent nie prosił sojuszników o wysłanie wojsk ani myśliwców, ale "oni odmawiają zrobienia czegokolwiek".

Rubio wyraził nadzieję, że spotkanie ministerialne pozwoli "przygotować grunt" pod szczyt NATO, który ma się odbyć w Turcji w dniach 7-8 lipca. Wypowiedzi Rubio padły w momencie narastającego napięcia w relacjach transatlantyckich. Według Reutersa, powołującego się na trzy anonimowe źródła, Pentagon podjął decyzję o "znacznym ograniczeniu" amerykańskiego wkładu w NATO Force Model - utajniony system przypisywania sił sojuszniczych na wypadek kryzysu lub wojny w Europie.

Spotkanie o polityce obronnej NATO w Brukseli

Przedstawiciele resortu mają przedstawić decyzję w tej kwestii w piątek na spotkaniu dotyczącym polityki obronnej NATO w Brukseli, na którym USA ma reprezentować Alex Velez-Green, doradca podsekretarza ds. wojny Elbridge'a Colby'ego. Według Bloomberga, w NATO trwają nieformalne rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu sił sojuszniczych w cieśninie Ormuz w celu eskortowania statków handlowych, jeśli szlak nie zostanie otwarty do początku lipca.

Propozycja ma poparcie kilku państw członkowskich, ale nie uzyskała jeszcze wymaganej jednomyślności. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte potwierdził w środę, że rozmowy mają charakter nieformalny, dodając, że "sytuacja jest dynamiczna". Dotychczas państwa NATO stały na stanowisku, że zaangażowanie w Ormuzie jest możliwe dopiero po zakończeniu działań zbrojnych.