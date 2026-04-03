Poniedziałek Wielkanocny to dla wielu Polaków czas powrotów do domu, rodzinnych spacerów i odpoczynku po świątecznym biesiadowaniu. Wielu z nas zastanawia się jednak, czy w ten dzień będzie można zrobić zakupy lub zjeść coś poza domem. Czy sklepy i restauracje w ten dzień będą otwarte?

Sklepy wielkopowierzchniowe będą zamknięte w Poniedziałek Wielkanocny.

Otwarte mogą być wybrane sklepy osiedlowe, Żabki oraz stacje paliw.

Restauracje, w tym sieci fast food, mogą działać w ograniczonym zakresie.

Lokale gastronomiczne przy głównych trasach i w popularnych miejscach turystycznych mają większą szansę na otwarcie.

Gdzie zrobimy zakupy w Poniedziałek Wielkanocny?

Poniedziałek Wielkanocny, nazywany także Lanym Poniedziałkiem, nie jest dniem handlowym. Oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak hipermarkety, supermarkety czy dyskonty, będzie zamknięta. Zakupy w popularnych sieciach spożywczych nie będą możliwe.

Wyjątek stanowią niewielkie sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie sam właściciel. W praktyce oznacza to, że otwarte mogą być pojedyncze punkty, takie jak niektóre Żabki czy lokalne sklepiki. Warto jednak pamiętać, że liczba takich miejsc będzie ograniczona, a godziny otwarcia mogą być krótsze niż zwykle. Właściciele i pracownicy tych sklepów również świętują, dlatego nie należy liczyć na szeroką dostępność.

Alternatywą dla zamkniętych sklepów są stacje paliw. Sklepy działające przy stacjach benzynowych powinny być otwarte. Można tam kupić podstawowe produkty spożywcze, napoje oraz przekąski. Trzeba jednak mieć na uwadze, że asortyment na stacjach jest znacznie uboższy niż w tradycyjnych sklepach, a ceny bywają wyższe.

Gdzie zjemy poza domem w Lany Poniedziałek?

Wielu Polaków, wracając z rodzinnych świąt lub wybierając się na spacer, zastanawia się, czy w Poniedziałek Wielkanocny będzie można zjeść poza domem. Lokale gastronomiczne, w tym restauracje i bary szybkiej obsługi, nie są objęte zakazem handlu. Oznacza to, że mogą być otwarte, jednak decyzja o działalności w święta należy do właścicieli.

W praktyce wiele restauracji, zwłaszcza tych wolnostojących, może być otwartych, choć często w skróconych godzinach. Dotyczy to szczególnie lokali położonych przy głównych trasach komunikacyjnych oraz w popularnych miejscowościach turystycznych. Dla osób podróżujących w święta, restauracje przy autostradach i drogach ekspresowych mogą być jedyną opcją na ciepły posiłek.

Jeśli chodzi o sieci fast food, takie jak McDonald’s czy KFC, sytuacja jest zróżnicowana. Punkty te są prowadzone przez franczyzobiorców, dlatego to od nich zależy, czy dany lokal będzie czynny w święta i w jakich godzinach. W dużych miastach część restauracji McDonald’s deklaruje obsługę klientów w Poniedziałek Wielkanocny, jednak warto wcześniej sprawdzić aktualne informacje na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych wybranych sieci.