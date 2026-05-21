Z nazwy stadionu miejskiego w Częstochowie znika zondacrypto - zdecydowali w czwartek miejscy radni. Przegłosowano też by Jacek Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz, wychowanek klubu, patronował wiaduktowi, obok którego ma powstać nowy stadion.

Jacek Magiera zmarł 10 kwietnia / Beata Zawadzka / East News

Rada Miasta Częstochowy usunęła z nazwy stadionu miejskiego przy ul. Limanowskiego byłego sponsora klubu - firmę zondacrypto.

Rada bez sprzeciwu nadała nowemu wiaduktowi w centrum Częstochowy imię Jacka Magiery.

Stadion Rakowa z dawną nazwą

Obiekt przy ul. Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy: Miejski Stadion Piłkarski "Raków".

Klub z Częstochowy jako pierwszy spośród drużyn z piłkarskiej ekstraklasy zerwał 17 kwietnia umowę z zondacrypto. Najszybciej nazwa zniknęła z koszulek zawodników Rakowa, potem zdjęto logo firmy z przestrzeni stadionowej. Sam obiekt przy ul. Limanowskiego formalnie dalej nosił nazwę "zondacrypto Arena Częstochowa". Była potwierdzona uchwałą rady miasta na nadzwyczajnej sesji zwołanej w maju 2025 r., jako że stadion należy do miasta, a klub go dzierżawi.

Usunięcie nazwy byłego sponsora też wymagało uchwały rady miasta. Przy braku sprzeciwu przegłosowano to w czwartek, 21 kwietnia.

"Argumentem przemawiającym za zmianą nazwy są kontrowersje i negatywne doniesienia medialne związane z marką zondacrypto, które w ostatnim czasie mogły rzutować na wizerunek miasta. Utrzymywanie nazwy powiązanej z podmiotem będącym przedmiotem publicznej krytyki może wpływać niekorzystnie na postrzeganie obiektu oraz budzić nieuzasadnione skojarzenia wśród mieszkańców i opinii publicznej" - brzmi uzasadnienie do uchwały.

Jacek Magiera patronem wiaduktu w Częstochowie

Również bez sprzeciwu rada miasta nadała otwartemu 30 kwietnia 2026 r. wiaduktowi w centrum Częstochowy imię Jacka Magiery. Drugi trener reprezentacji Polski, wcześniej piłkarz Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, którego był wychowankiem, zmarł nagle 10 kwietnia 2026 r. w wieku 49 lat.

Propozycja, któremu obiektowi ma patronować Jacek Magiera, ma w sobie coś symbolicznego. Łączy nas piłka, a wiadukt łączy dwie części miasta rozcięte torami kolejowymi. Lokalizacja też jest trafna, bo obok planowana jest budowa nowego stadionu piłkarskiego - powiedział przed głosowaniem radnych prezes Rakowa Wojciech Cygan.

Miasto planuje stadion na terenach upadłej fabryki włókienniczej Elanex, którą kupiło na licytacji komorniczej pod koniec 2025 r. Inwestycja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania na ten cel. Miasta nie stać na samodzielny wydatek kilkuset milionów złotych, myślimy o partnerstwie publiczno-prywatnym - powiedział w czwartek pełniący obowiązki prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski.