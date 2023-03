​Słynny przed laty piłkarz Gary Lineker nie będzie prowadzić programu w BBC do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie korzystania przez niego z mediów społecznościowych - ogłosiła w piątek stacja. To efekt wpisu, w którym porównał politykę azylową brytyjskiego rządu do nazistowskich Niemiec.

Gary Lineker / WILL OLIVER / PAP/EPA

BBC poinformowała, że uważa, iż "ostatnia aktywność Linekera w mediach społecznościowych jest naruszeniem naszych wytycznych" i przypomniała, że powinien "trzymać się z dala od zajmowania stanowiska w kwestiach partyjnych lub kontrowersji politycznych". Dodała, że w ostatnich dniach przeprowadzone zostały obszerne dyskusje z Linekerem i "zdecydowano, że wycofa się z prowadzenia Match of the Day, dopóki nie będziemy mieli uzgodnionego i jasnego stanowisko w sprawie jego korzystania z mediów społecznościowych".

62-letni Lineker jest gospodarzem nadawanego w BBC programu piłkarskiego Match of the Day od 1999 r., a jak wynika ze sprawozdań finansowych stacji od kilku lat jest jej najlepiej opłacaną gwiazdą.

"Jeśli chodzi o prowadzenie naszych piłkarskich i sportowych relacji, Gary nie ma sobie równych. Nigdy nie powiedzieliśmy, że Gary powinien być wolny od opinii lub że nie może mieć poglądu na kwestie, które są dla niego ważne, ale powiedzieliśmy, że powinien trzymać się z dala od zajmowania stanowiska w kwestiach partyjnych lub kontrowersji politycznych" - napisano w oświadczeniu BBC.

We wtorek Lineker odnosząc się do przedstawionego przez minister spraw wewnętrznych Suellę Braverman projektu ustawy, która ma zatrzymać niekontrolowany napływ nielegalnych imigrantów na małych łodziach przez kanał La Manche, napisał: "Dobre nieba, to jest bardziej niż okropne". Następnie na odpowiedź jednego z użytkowników, że łatwo jest pouczać innych, gdy ciebie to nie dotyczy, odpisał: "Nie ma żadnego ogromnego napływu. Przyjmujemy znacznie mniej uchodźców niż inne duże kraje europejskie. To tylko niezmiernie okrutna polityka wymierzona w najbardziej bezbronnych w języku, który nie różni się od tego, którego używały Niemcy w latach 30., więc to ja jestem nie w porządku?".

Wypowiedź tę skrytykowało wielu polityków, nie tylko z rządzącej Partii Konserwatywnej, a Braverman zachęciła Linekera, by pojechał do portów w hrabstwie Kent i przekonał się, co myślą ich mieszkańcy o nielegalnej imigracji. W 2022 r. do Wielkiej Brytanii przedostało się przez kanał La Manche 45 755 osób, co jest wzrostem o 60 proc. w stosunku do poprzedniego roku i najwyższą liczbą w historii. Lineker nie zamierzał się wycofywać i powiedział, że nigdy nie przestanie bronić osób, które nie mają takiej możliwości i zapewnił, że nie obawia się zawieszenia przez BBC.

BBC jako stacja publiczna ma bardzo ściśle określone reguły dotyczące bezstronności, zaś obecny dyrektor generalny Tim Davie przykłada do tego szczególnie istotną rolę i mówił, że jeśli ktoś chce wyrażać w mediach społecznościowych swoje opinie na tematy polityczne, to nie powinien pracować w BBC.

To już nie pierwsza kontrowersja związana z Linekerem, który nie ukrywa swojej niechęci do Partii Konserwatywnej. W październiku zeszłego roku wewnętrzna jednostka BBC zajmująca się skargami uznała, że złamał on zasady bezstronności w związku z innym wpisem na Twitterze, w którym spytał ówczesną premier Liz Truss, "czy jej partia zwróci dotacje od rosyjskich darczyńców".

Przy tej okazji podkreślono, że choć Lineker nie jest etatowym dziennikarzem, to jest na tyle mocno kojarzony z BBC i jest na tyle publiczną postacią, iż zasady bezstronności też go obowiązują. Profil Linekera na Twitterze obserwuje 8,7 mln osób. Lineker w latach 1984-92 rozegrał 80 meczów w reprezentacji Anglii, w których strzelił 48 bramek. Był najlepszym strzelcem piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku w 1986 r.