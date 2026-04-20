Oto dorobek nowego trenera Cracovii, Bartosza Grzelaka

47-letni Grzelak urodził się w Stargardzie Szczecińskim, ale już jako dziecko przeniósł się wraz z rodziną do Szwecji i tam rozwijał swoją karierę trenerską. Pracował w IK Frej Taby, potem był w sztabie reprezentacji U-21, a następnie został szkoleniowcem jednego z największych klubów tego kraju - AIK Solna, który prowadził w latach 2020-22 i wywalczył tytuł wicemistrzowski.

Następnie prowadził węgierski Fehervar FC. W swoim pierwszym sezonie zdołał tam wyprowadzić drużynę ze strefy spadkowej, natomiast w kolejnym roku zbudował solidny zespół, który zajął czwarte miejsce. Ostatnim klubem, w którym pracował był Ujpest FC.

Luka Elsner odchodzi z Cracovii. W Krakowie pracował niespełna rok

Grzelak podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Były szkoleniowiec "Pasów" Luka Elsner pracę w Krakowie rozpoczął 4 czerwca ubiegłego roku.