​Bartosz Grzelak został nowym trenerem piłkarzy Cracovii, a jego celem będzie utrzymanie zespołu w ekstraklasie. Posiadający szwedzkie i polskie obywatelstwo szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Lukę Elsnera.

Informacje o rozwiązaniu - za porozumienie stron - umowy z dotychczasowym szkoleniowcem "Pasów" i zakontraktowaniem jego następcy, krakowski klub obwieścił tego samego dnia, w poniedziałek. 

Oto dorobek nowego trenera Cracovii, Bartosza Grzelaka

47-letni Grzelak urodził się w Stargardzie Szczecińskim, ale już jako dziecko przeniósł się wraz z rodziną do Szwecji i tam rozwijał swoją karierę trenerską. Pracował w IK Frej Taby, potem był w sztabie reprezentacji U-21, a następnie został szkoleniowcem jednego z największych klubów tego kraju - AIK Solna, który prowadził w latach 2020-22 i wywalczył tytuł wicemistrzowski.

Następnie prowadził węgierski Fehervar FC. W swoim pierwszym sezonie zdołał tam wyprowadzić drużynę ze strefy spadkowej, natomiast w kolejnym roku zbudował solidny zespół, który zajął czwarte miejsce. Ostatnim klubem, w którym pracował był Ujpest FC.

Luka Elsner odchodzi z Cracovii. W Krakowie pracował niespełna rok

Grzelak podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Były szkoleniowiec "Pasów" Luka Elsner pracę w Krakowie rozpoczął 4 czerwca ubiegłego roku. 

Prowadził zespół w 31 oficjalnych meczach. Początkowo drużyna pod jego kierunkiem spisywała się bardzo dobrze i zajmowała miejsca w ścisłej czołówce tabeli. W tym roku w jedenastu meczach odniosła jednak tylko dwa zwycięstwa, czterokrotnie remisowała i poniosła pięć porażek.  W ostatniej kolejce przegrała 1:4 z Rakowem Częstochowa. 

Słoweniec rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Elsner kilka tygodni temu podał się do dymisji, ale nie została ona przyjęta przez zarząd klubu. Krakowski zespół z dorobkiem 37 punktów (tyle samo oczek uzbierało 5 zespół) zajmuje 13. miejsce w tabeli. W najbliższym meczu "Pasy" podejmą na swoim stadionie Pogoń Szczecin. 

