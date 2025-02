Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza będzie kandydować w kwietniu w Belgradzie do Komitetu Wykonawczego UEFA - poinformowała krajowa federacja. W tym roku kończy się druga kadencja Zbigniewa Bońka, byłego szefa PZPN.

Cezary Kulesza / Leszek Szymański / PAP

Boniek zasiada we władzach europejskiej federacji od 2017 roku, a od czterech lat jest również jednym z wiceprezydentów UEFA. Natomiast funkcję prezesa PZPN pełnił w latach 2012-21 - jego następcą został właśnie Kulesza.

"Polski Związek Piłki Nożnej podejmie starania o utrzymanie stanowiska członka Komitetu Wykonawczego UEFA. Jest to funkcja z jednej strony bardzo prestiżowa, z drugiej zaś pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji kierunkowych, ważnych dla rozwoju europejskiego futbolu. Komitet Wykonawczy UEFA ma obecnie 20 członków (prezydent, 6 wiceprezydentów, 13 członków), będących przedstawicielami poszczególnych federacji piłkarskich, najczęściej ich prezesów" - przekazał PZPN w oświadczeniu.

"Obecnie nasz kraj reprezentuje Zbigniew Boniek, powołany na Członka Komitetu w 2017 roku, kiedy to był prezesem PZPN. Jego kadencja właśnie się kończy. Po konsultacjach z wiceprezesami federacji podjęto decyzję o desygnowaniu aktualnego prezesa - Cezarego Kuleszy, do ubiegania się o to stanowisko w strukturach UEFA" - dodano w komunikacie.

Liczba chętnych może być rekordowo duża

W zbliżających się wyborach, które odbędą się 3 kwietnia podczas 49. Kongresu UEFA w Belgradzie, kandydaci reprezentujący krajowe federacje będą walczyć o dziewięć miejsc. Z nieoficjalnych informacji wynika, że liczba chętnych może być rekordowo duża.

Do obowiązków Komitetu Wykonawczego należy np. wybór organizatorów najważniejszych imprez, w tym mistrzostw Europy, finałów Ligi Mistrzów i Ligi Europy, ale także m.in. rozdział środków pomocowych.

KW jest najwyższym organem wykonawczym UEFA. Kadencja członków trwa cztery lata, ale co dwa lata wybiera się połowę tego gremium.

Boniek był drugim Polakiem w historii Komitetu Wykonawczego, po Leszku Rylskim (1956-64 i 1966-68), zmarłym w 2015 roku w wieku 95 lat.

W 2011 roku o jedno z siedmiu wówczas wolnych miejsc bezskutecznie ubiegał się Grzegorz Lato, a siedem lat wcześniej kandydował Michał Listkiewicz.

Duże sportowe wydarzenia w Polsce

"PZPN w ostatnich latach bardzo zyskał w oczach europejskiej, futbolowej centrali. Szczególnie pod względem sprawności w organizacji największych wydarzeń sportowych" - podkreślił PZPN w komunikacie. Przypomniał, że w 2024 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbył się mecz o Superpuchar UEFA pomiędzy Realem Madryt i Atalantą Bergamo.

"Dodatkowo w 2025 roku Polskę czeka organizacja finału Ligi Konferencji UEFA (we Wrocławiu - PAP), a także szereg ważnych wydarzeń związanych z kobiecym futbolem. Nasz kraj będzie gospodarzem piłkarskich mistrzostw Europy kobiet U-19, a w roku 2026 PZPN zorganizuje mistrzostwa świata kobiet U-20. Ponadto związek zgłosił również swoją kandydaturę do organizacji finału Ligi Mistrzów UEFA kobiet w sezonie 2026/2027, a także mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku" - dodano.

Przy okazji PZPN przypomniał, że "w ostatnich latach znacząco rozwinął się futbol młodzieżowy, czego dowodem są sukcesy polskich reprezentacji juniorskich".

"W sezonie 2022/23 aż trzy drużyny młodzieżowe zakwalifikowały się do mistrzostw Europy. To wynik lepszy m.in. od federacji angielskiej, włoskiej, holenderskiej czy belgijskiej. Dodatkowo w październiku 2024 roku reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na mistrzostwa Europy. W grudniu ten sukces powtórzyła reprezentacja Polski seniorek, po raz pierwszy w historii. Wcześniej ich młodsze koleżanki z reprezentacji do lat 17 zostały trzecią drużyną mistrzostw Europy, a w mistrzostwach świata dotarły do ćwierćfinału" - dodano.