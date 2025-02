W Wielkiej Brytanii 700 tys. kobiet rozpoczyna pilotażowe badania na raka piersi z użyciem sztucznej inteligencji. Rząd zainwestował w nie ponad 11 milionów funtów.

Badanie mammograficzne - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pilotażowy program prowadzony będzie przez 4 lata w 30 ośrodkach w Wielkiej Brytanii. Badania mammograficzne odbywać się będą według dotychczasowej procedury, ale przy wsparciu sztucznej inteligencji.

Uczeni będą mogli w ten sposób sprawdzić skuteczność pięciu różnych programów stosujących zróżnicowane algorytmy. Zostały one wyedukowane na podstawie prawie 3 milionów zdjęć i historii chorób indywidualnych pacjentów. Dzięki tak zdobytemu "doświadczeniu" sztuczna inteligencja będzie mogła wesprzeć oko radiologa podczas stawiania diagnozy. Będzie mogła na przykład zwrócić mu uwagę na fragment piersi, który na skanie wygląda problematycznie, a który nie przyciągnął uwagi specjalisty.

Na razie trudno powiedzieć, czy nowa technologii może być bardziej czujna od oka człowieka. To także powinny ustalić wyniki pilotażowego programu.

Procedura diagnozowania raka piersi

Obecnie każde zdjęcie mammograficzne badane jest przez dwóch niezależnych radiologów. W przypadku sprzecznej diagnozy konsultowane jest u trzeciego. Jeśli sztuczna inteligencja okazałby się skuteczna w wykrywaniu raka piersi, wówczas procedura stawiania diagnoz uproszczona zostałaby tylko do opinii jednego specjalisty, który robiłby to przy wsparciu nowoczesnej technologii.

To znacznie przyspieszyłoby wydawanie pacjentom wyników badań, a w sytuacjach, gdy byłyby one pozytywne, umożliwiłoby wcześniejsze rozpoczęcie terapii.

To wszystko przekładałoby się na skuteczniejsze ratowanie ludzkiego życia. Jak podkreślają rzecznicy ministra zdrowia, zamiana w procedurze badań jest możliwa dopiero po zakończeniu pilotażowego programu, i tylko w przypadku zanotowania pozytywnych efektów.

Statystyka zachorowań na raka piersi

Rak piersi co roku zbiera na Wyspach Brytyjskich tragiczne żniwo. Umiera na niego średnio ok. 12 tys. kobiet. To czwarty pod względem przypadków śmiertelnych rodzaj choroby, na którą cierpią Brytyjczycy. W przypadku mężczyzn statystyka także istnieje, ale jest dla nich nieporównywalnie bardziej łaskawa. Rocznie około 85 mężczyzn umiera na raka piersi. Wczesne wykrycie tej choroby pozwala na jej opanowanie i dobre rokowania na przyszłość.

Obecnie na Wyspach wykrywa się rocznie 55 tys. przypadków raka piersi. Jeśli sztuczna inteligencja zacznie na bieżąco pomagać brytyjskim lekarzom, radiolodzy, których konsultacja nie będzie w takim przypadku konieczna, oddelegowani zostaną do innych zadań diagnostycznych. Maszyna nie powinna w tym zakresie całkowicie zastąpić człowieka.