Za nami losowanie par 1. rundy Pucharu Polski. Dojdzie aż do czterech meczów z udziałem rywali z ekstraklasy: Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź, GKS Katowice – Wisła Płock, Arka Gdynia – Motor Lublin oraz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin. Mecze zaplanowano na 23-25 września.
W losowaniu wzięli udział sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i były reprezentant Polski, obecnie ekspert telewizyjny Jakub Wawrzyniak.
Zwycięzcy 28 par awansują do 1/16 finału Pucharu Polski. Wówczas stawkę 32 zespołów uzupełnią drużyny reprezentujące Polskę w tym sezonie w europejskich pucharach - broniąca trofeum Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.
Bez gry do 2. rundy awansowała Pogoń Szczecin. Ten klub trafił w losowaniu na Kotwicę Kołobrzeg (spadkowicza z 1. ligi), która jednak - jak przypomniał PZPN - po wycofaniu się nie bierze w tym sezonie udziału w rozgrywkach ligowych, w związku z czym nie wystąpi też w PP.
Tradycyjnie gospodarzami meczów są zespoły z niższej klasy rozgrywkowej. Jeśli obydwa występują w tej samej lidze, prawo gospodarza ma drużyna, która została wylosowana jako pierwsza.
Finał odbędzie się 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.
Przed wtorkowym losowaniem PZPN poinformował, że sponsorem tytularnym Pucharu Polski i Superpucharu Polski został STS. Umowę podpisano na trzy sezony.
GKS Katowice - Wisła Płock
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź
Arka Gdynia - Motor Lublin
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin
Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków
Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
Avia Świdnik - Ruch Chorzów
Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie
Gryf Słupsk - Polonia Warszawa
Stal Rzeszów - Korona Kielce
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław
ŁKS Łomża - Odra Opole
Legia II Warszawa - Górnik Zabrze
Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków
Górnik Łęczna - Cracovia
Korona II Kielce - Piast Gliwice
Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz
Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk
Miedź II Legnica - Świt Szczecin
LKS II Goczałkowice-Zdrój - Stal Stalowa Wola
GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała
Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy
Beskid Andrychów - Chojniczanka 1930 Chojnice
Warta Poznań - Polonia Bytom
ŁKS Łódź - Chrobry Głogów
Stal Mielec - Puszcza Niepołomice