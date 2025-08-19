Za nami losowanie par 1. rundy Pucharu Polski. Dojdzie aż do czterech meczów z udziałem rywali z ekstraklasy: Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź, GKS Katowice – Wisła Płock, Arka Gdynia – Motor Lublin oraz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin. Mecze zaplanowano na 23-25 września.

Wisła Płock w pierwszej rundzie zmierzy się z GKS-em Katowice / Łukasz Szeląg / PAP

Pogoń Szczecin i europejscy reprezentanci już czekają

W losowaniu wzięli udział sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i były reprezentant Polski, obecnie ekspert telewizyjny Jakub Wawrzyniak.

Zwycięzcy 28 par awansują do 1/16 finału Pucharu Polski. Wówczas stawkę 32 zespołów uzupełnią drużyny reprezentujące Polskę w tym sezonie w europejskich pucharach - broniąca trofeum Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Bez gry do 2. rundy awansowała Pogoń Szczecin. Ten klub trafił w losowaniu na Kotwicę Kołobrzeg (spadkowicza z 1. ligi), która jednak - jak przypomniał PZPN - po wycofaniu się nie bierze w tym sezonie udziału w rozgrywkach ligowych, w związku z czym nie wystąpi też w PP.



Finał na PGE Narodowym

Tradycyjnie gospodarzami meczów są zespoły z niższej klasy rozgrywkowej. Jeśli obydwa występują w tej samej lidze, prawo gospodarza ma drużyna, która została wylosowana jako pierwsza.

Finał odbędzie się 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.

Przed wtorkowym losowaniem PZPN poinformował, że sponsorem tytularnym Pucharu Polski i Superpucharu Polski został STS. Umowę podpisano na trzy sezony.

1. runda Pucharu Polski. Zestawienie par:

GKS Katowice - Wisła Płock

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź

Arka Gdynia - Motor Lublin

Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków

Miedź Legnica - Pogoń Siedlce

Avia Świdnik - Ruch Chorzów

Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie

Gryf Słupsk - Polonia Warszawa

Stal Rzeszów - Korona Kielce

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław

ŁKS Łomża - Odra Opole

Legia II Warszawa - Górnik Zabrze

Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków

Górnik Łęczna - Cracovia

Korona II Kielce - Piast Gliwice

Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz

Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk

Miedź II Legnica - Świt Szczecin

LKS II Goczałkowice-Zdrój - Stal Stalowa Wola

GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy

Beskid Andrychów - Chojniczanka 1930 Chojnice

Warta Poznań - Polonia Bytom

ŁKS Łódź - Chrobry Głogów

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice