"Zdrowie psychiczne dzieci to teraz bardzo duży problem" - przyznaje w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarym Dziwiszkiem Sofia Ennaoui - biegaczka, multimedalistka mistrzostw Europy. Od kilku lat jest ambasadorką PKO Biegu Charytatywnego. W tym roku w ramach tej imprezy będą zbierane pieniądze na wsparcie dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

Sofia Ennaoui / Marcin Suchmiel / RMF FM

Coraz większy problem

Według statystyk w Polsce już ponad 630 tysięcy młodych osób potrzebuje wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego. Problemy w skali kraju nasiliły się podczas pandemii Covid-19.

Niestety specjalistów, szczególnie w mniejszych miejscowościach, nie przybywa tak szybko. Dlatego głównym celem 9. edycji PKO Biegu Charytatywnego jest właśnie zwiększenie dostępności do placówek świadczących specjalistyczną opiekę psychologiczną i psychiatryczną dla najmłodszych.

Ennaoui: Nie ma lepszego połączenia niż pomaganie i bieganie Marcin Suchmiel / RMF FM

Tak się zaczęło dziać w polskim sporcie, że wielu zawodników - nawet mogę to powiedzieć na swoim przykładzie - szuka trenerów za granicą, bo w Polsce jest ich za mało. Podobnie wygląda w Polsce dostęp do placówek psychologicznych. Mam wrażenie, że specjalistów jest tyle samo co kiedyś, tylko potrzeby wzrosły tak szybko, że nie jesteśmy w stanie wykształcić nowych specjalistów, którzy mogliby się realnie zająć problemem - uważa Sofia Ennaoui.

Jej zdaniem problemy psychiczne dzieci i młodzieży to także znak czasów - efekt znacznie większego dostępu do mediów, technologii i zmiany stylu życia.

Świat przyspieszył - dodaje biegaczka.

Sofia Ennaoui / Adam Warżawa / PAP

Jedna impreza - dziesięć biegów

Aby wziąć udział w 9. PKO Biegu Charytatywnym, należy zebrać 5-osobową drużynę i zapisać się na stronie: https://pkobiegajmyrazem.pl/ .

Bieg odbędzie się jednocześnie na stadionach lekkoatletycznych w 10 miastach: Gdańsku, Kaliszu, Krakowie, Lidzbarku Warmińskim, Łodzi, Oleśnicy, Puławach, Rudzie Śląskiej, Szczecinie i Warszawie.

Będą się Państwo mogli ze mną spotkać w Łodzi - zapowiada Sofia Ennaoui. Cieszę się, że co roku PKO Bank Polski kieruje mnie do innej lokalizacji w Polsce. Mogę się spotkać z zupełnie innymi ludźmi i trochę ich zarazić swoją pasją do sportu. Sport to nie tylko przepiękna rywalizacja. Bieganie to na tyle łatwa dyscyplina sportu, że jest namacalna dla każdego. Każdy może się zapisać na ten bieg. Przebiegnięcie okrążenia jest możliwe praktycznie dla każdego z nas - tłumaczy biegaczka w RMF FM.

Jak tylko zakończycie swoje okrążenie, przez następne cztery będziecie mogli wypoczywać i dopingować ludzi ze swojego teamu - dodaje.

9. PKO Bieg Charytatywny: Najważniejsze zasady

W 9. PKO Biegu Charytatywnym mogą wziąć udział osoby dorosłe, dzieci i młodzież.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i medal. Każda drużyna wnosi opłatę startową w wysokości minimum 100 zł (czyli 20 zł od osoby). Dodatkowo każdy może wesprzeć cel charytatywny, wpłacając dowolną kwotę na wskazane konto.

Sam bieg odbywa się w nietypowej formule: nie ścigania się na konkretnym dystansie, ale sztafety. Każdy z zawodników musi pokonać przynajmniej jedno okrążenie. Drużyny mają godzinę na wykonanie jak największej ich liczby.

Sofia 2.0. Wielki powrót Ennaoui

Ostatnie lata dla Sofii Ennaoui - srebrnej i brązowej medalistki ME w biegu na 1500 m - były niezwykle trudne. Przez wciąż powracające kontuzje nie mogła wystartować w igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2020 roku i w Paryżu przed rokiem.

Przed igrzyskami w stolicy Francji Ennaoui musiała poddać się operacji ze świadomością, że rehabilitacja wyeliminuje ją z treningów na wiele miesięcy.

Mimo trudnych chwil Ennaoui wróciła do treningów. Rozstała się z dotychczasowym szkoleniowcem Wojciechem Szymaniakiem. Dołączyła do międzynarodowej grupy prowadzonej przez Trevora Paintera i Jenny Meadows.

Nie wiem, jak dałam radę tak długo wytrzymać w samotności na treningach. Cieszę się z tej zmiany! - podkreśla lekkoatletka.

To podobna zmiana do tej, która zaszła w związku z operacją. To jest ta sama radość, że już nie muszę znosić tego bólu w samotności, tylko "dzielę" ten ból na trenerów i ludzi, z którymi trenuję - dodaje.

"W sporcie i w życiu nic nie jest na pewno"

Efekty treningów w nowym wydaniu fani Sofii Ennaoui mogli zobaczyć już w jej pierwszym oficjalnym starcie w tym sezonie.

Ennaoui wygrała mityng Haliny Konopackiej w Warszawie po kapitalnym finiszu. Co prawda czas 4:07.08 jest daleki od minimum na wrześniowe mistrzostwa świata w Tokio, ale biegaczka przyznaje, że ważniejsze są dla niej kolejne sezony. Także ze względu na chęć występu na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Sofia Ennaoui z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM / Marcin Suchmiel / RMF FM

Pytanie: czy pozwoli mi na to zdrowie? Tego nie wiem. Staram się skupiać na każdym roku, jakby to był mój ostatni rok w karierze - zdradza Ennaoui w RMF FM.

W sporcie i w życiu nic nie jest na pewno. Niczego nie można zaplanować w 100 procentach - podsumowuje.

Magister Sofia Ennaoui

Życie nauczyło Sofię Ennaoui, że bywa nieprzewidywalne. Dlatego nie skupia się wyłącznie na biegach.

Niedawno biegaczka ukończyła studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Obroniła na "piątkę" pracę magisterską: "Kierunki rozwoju teorii treningu biegaczy średniodystansowych w świetle najnowszych badań".