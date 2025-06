Już w najbliższą sobotę w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się szósta runda cyklu Speedway Grand Prix (SGP), czyli żużlowych mistrzostw świata. Zawodnicy wyjadą na tor o godz. 19:00.

Wyścig żużlowy / Robert Skalski / Shutterstock

Grand Prix w Gorzowie już po raz czternasty

Najlepsi żużlowcy świata na Stadionie GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza w ramach cyklu SGP po raz pierwszy pojawili się w sezonie 2011. Od tego czasu runda mistrzowskiego cyklu odbywała się na północy Ziemi Lubuskiej co roku, poza latami 2019 i 2021. Za to w pandemicznym sezonie 2020 w Gorzowie miały miejsce aż dwie rundy SGP. Będzie to już 14. w historii runda Grand Prix rozegrana na "Jancarzu".

Bartosz Zmarzlik wraca do domu

Największym faworytem sobotniego turnieju jest aktualny mistrz świata - Bartosz Zmarzlik. Dla kapitana Orlen Oil Motoru Lublin zawody będą powrotem na tor, na którym zaczynał karierę. Zmarzlik jest wychowankiem Stali Gorzów, której barwy reprezentował w latach 2011-2022. Do tej pory pięciokrotny mistrz świata wygrał 3 turnieje cyklu SGP rozgrywane w Gorzowie. Po raz pierwszy zrobił to w sezonie 2014, mając zaledwie 19 lat.

Aktualnie Zmarzlik zajmuje 1. miejsce w klasyfikacji generalnej tegorocznych mistrzostw świata z przewagą 11 punktów nad drugim Bradym Kurtzem. To właśnie Polak jest głównym pretendentem do tegorocznego mistrzostwa świata.

Poza Bartoszem Zmarzlikiem na torze w sobotę pojawi się dwóch reprezentantów Polski. Będą to stały uczestnik cyklu SGP Dominik Kubera oraz Oskar Paluch, który otrzymał na te zawody dziką kartę. Dla 19-letniego Palucha zawody będą debiutem w tej roli. Do tej pory pełnił podczas zawodów z cyklu Grand Prix tylko funkcję rezerwowego.

Klasyfikacja SGP po 5 rundach cyklu

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 93 pkt

2. Brady Kurtz (Australia) - 82

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 70

4. Jack Holder (Australia) - 68

5. Dan Bewley (Wielka Brytania) - 61

6. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 46

7. Max Fricke (Australia) - 46

8. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 43

9. Dominik Kubera (Polska) - 39

10. Martin Vaculik (Słowacja) - 38

11. Mikkel Michelsen (Dania) - 34

12. Anders Thomsen (Dania) - 32

13. Jan Kvěch (Czechy) - 31

14. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 22

15. Leon Madsen (Dania) - 16

16. Patryk Dudek (Polska) - 16

17. Jason Doyle (Australia) - 13

18. Charles Wright (Wielka Brytania) - 7

19. Erik Riss (Niemcy) - 2

20. Daniel Klíma (Czechy) - 1

Pozostałe turnieje tegorocznego SGP

5 lipca - Målilla (Szwecja),

2 sierpnia - Ryga (Łotwa),

30 sierpnia - Wrocław,

13 września - Vojens (Dania).

Opracowanie: Mikołaj Wroński.