Główna partia opozycyjna na Węgrzech TISZA w najnowszym sondażu firmy Median notuje już 15-procentową przewagę nad rządzącym Fideszem. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Petera Magyara wyraziło 51 procent wyborców, zaś ugrupowanie premiera Viktora Orbana ma poparcie na poziomie 36 procent.

Premier Węgier Viktor Orban / NICOLAS TUCAT / POOL / PAP/EPA

Badanie opublikowane na łamach tygodnika "HVG" wskazuje na szczególnie duże poparcie partii kierowanej przez Magyara wśród młodych wyborców. W tej grupie TISZA wiekowej (poniżej 40. roku życia) może liczyć na poparcie na poziomie 58 procent.

Sondaż: Opozycja wygrywa z Fideszem

Z kolei większość osób powyżej 50. roku życia nadal opowiada się za Fideszem obecnego premiera Węgier. Z najnowszego sondażu wynika, że w zaplanowanych na nadchodzący rok wyborach parlamentarnych TISZA ma spore szansę na zwycięstwo.

Jak zauważył "HVG" jest to szczególnie niepokojący wskaźnik dla urzędującego premiera. Wynika to z faktu, że na przestrzeni ostatnich dwóch dekad praktycznie za każdym razem sondaże poprzedzające wybory prognozowały tryumf Fideszu.

Z koeli dziennik "Nepszava" zwrócił uwagę na to, że partia Magyara w ciągu roku od wyborów do Parlamentu Europejskiego - mając obecnie 15-procentową przewagę - odrobiła już 14 proc. stratę do rządzącego Fideszu.

Tak Magyar wypracował obecne notowania

Centroprawicowa Partia Szacunku i Wolności, której skrót TISZA nawiązuje do drugiej najdłuższej rzeki Węgier, od miesięcy wyprzedza ugrupowanie Orbana w większości sondaży opinii publicznej. Magyar, sam związany wcześniej z władzą, zbudował swoją popularność na krytyce systemu stworzonego przez wieloletnie rządy premiera Orbana.

W kwietniu 2024 roku zorganizował w Budapeszcie największą antyrządową demonstrację od dekady.