Prokuratura Regionalna w Białymstoku zamierza ogłosić zarzuty dziewięciu osobom, w tym ośmiu byłym i obecnym funkcjonariuszom SOP (dawne BOR). Śledztwo obejmuje kilka wątków dotyczących nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku premier Beaty Szydło, do którego doszło w Oświęcimiu w 2017 r.
Postanowienia z zarzutami zostały wydane, osoby te dostały wezwania do stawiennictwa w prokuraturze w celu ich ogłoszenia - poinformował w środę prok. Marek Bogacewicz z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.
Prokuratura wydała też krótki komunikat w tej sprawie. Chodzi o ośmiu - byłych lub obecnych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP), czyli ówczesnego Biura Ochrony Rządu (BOR) i jedną osobę cywilną; zostały one wezwane do prokuratury na przełomie lutego i marca.