O polskiej kadrze na igrzyskach mówi się nie tylko w kontekście sportowym. Uwagę najpierw realizatorów, a później internautów przykuła poduszka w kształcie pieroga, którą do jednej z aren przynieśli łyżwiarze figurowi. Według doniesień z Mediolanu miał się nią zainteresować nawet Snoop Doog. "Nie nadążamy z realizacją zamówień" - stwierdził prezes katowickiej Spółdzielni Socjalnej Honolulu Przemysław Sołtysik. To właśnie w stolicy Górnego Śląska "Pieroguszki" są szyte na warsztatach dla osób niepełnosprawnych.

Polscy sportowcy podczas piątkowej rywalizacji w Mediolanie postanowili wspierać swoich kolegów właśnie z "Pieroguszką". Na agencyjnych zdjęciach widać jak wymachuje nią Julija Szczetinina. Choć Polacy zajęli dopiero 10. miejsce, to dzięki pierogowej poduszce skradli serca kibiców. "Pieroguszką" miał się też zainteresować Snoop Dogg, który dla amerykańskiej stacji NBC w nietypowy sposób relacjonuje igrzyska. Opowiedziała o tym nasza reprezentantka Jekaterina Kurakowa.

Snoop Dogg przez kogoś dotarł do nas. Podczas treningu także mamy mixed-zone (strefie, w której udzielane są wywiady - przyp. RMF FM), lecz tym razem byli tam dziennikarze. Pomyślałam sobie: "Ale dziwnie", bo zazwyczaj przy treningu nikt nie czeka. I pani powiedziała, że Snoop Dogg oczekuje, z kim się skontaktować, żeby dostać tę zabawkę - powiedziała łyżwiarka w rozmowie z Interią.

Kurakowa miała później odezwać się w tej sprawie do rapera na Instagramie, ale na razie nie otrzymała żadnej odpowiedzi. To nie zmienia faktu, że "Pieroguszka" cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy liczba zamówień składanych w Spółdzielni Socjalnej Honolulu.

"Polska reprezentacja ma pluszowego pieroga, jaka powinna być maskotka reprezentacji Kanady" - pyta Kanadyjski Komitet Olimpijski na platformie X.