Rozliczenie PIT za 2025 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. W usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekały przygotowane rozliczenia. Do stworzonej przez Ministerstwo Finansów usługi najprościej się zalogować poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego, lecz można to również zrobić przez bankowość elektroniczną, za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, profilu zaufanego czy danych podatkowych.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o harmonogramie tegorocznej akcji podatkowej. Od 4 do 14 lutego KAS pracuje nad przygotowaniem elektronicznych rozliczeń podatkowych dla milionów Polaków po to, by już 15 lutego w usłudze Twój e-PIT pojawiły się gotowe, wstępnie wypełnione deklaracje PIT za 2025 rok . Użytkownicy często mają problem z logowaniem, zwłaszcza z uwierzytelnieniem za pomocą danych podatkowych lub profilu zaufanego. Pytają, jakie dane są potrzebne i co zrobić, gdy pojawia się błąd logowania. Jak więc zalogować się do usługi Twój e-PIT?

Logowanie do Twój e-PIT przez e-Urząd Skarbowy

Jak informuje Ministerstwo Finansów, jedną z najłatwiejszych metod logowania do usługi Twój e-PIT jest metoda przy użyciu aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego. Po pobraniu darmowej aplikacji ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS) można wybrać logowanie biometryczne lub logowanie przy użyciu PINu, a następnie zalogować się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej lub danych uwierzytelniających (PESEL/NIP, data urodzenia, kwoty przychodu za 2024 i 2025 rok). Potem należy sprawdzić przygotowany PIT-37, PIT-36 lub PIT-28, weryfikując dane pracodawcy, kwoty oraz ulgi. Można dodać ewentualne ulgi - np. na dzieci, termomodernizacyjną, rehabilitacyjną - jeśli nie zostały uwzględnione.

Logowanie do Twój e-PIT przez mObywatela

po wejściu na stronę: podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy należy kliknąć przycisk: „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”;

lub należy kliknąć przycisk: „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”; wybrać kafel: „Login.gov.pl”, a następnie wybrać logowanie poprzez aplikację mObywatel;

zgodnie z opisem po zalogowaniu się do aplikacji mObywatel w swoim smartfonie w dolnym menu wybrać przycisk Kod QR;

zeskanować Kod QR aplikacją mObywatel;

wybrać w aplikacji przycisk „Udostępnij dane” aby przejść do usługi – wtedy nastąpi przekierowanie prosto do Twój e‑PIT.

Logowanie do Twój e-PIT przez dane podatkowe

Aby zalogować się danymi podatkowymi należy:

po wejściu na stronę: podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ kliknąć przycisk: „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”;

lub kliknąć przycisk: „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”; wybrać kafel: „Twoje dane podatkowe” – umożliwi to zalogowanie się po wpisaniu:numer PESEL lub NIP i datę urodzenia

kwoty przychodu za 2024 rok - to suma przychodów z zeznania za 2024 r.

kwoty przychodu za 2025 rok - to kwota jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2025 r.

kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2024 r.

Infolinia dotycząca PIT-ów

Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca PIT-ów, któRe trzeba rozliczyć, jest dostępna pod numerami: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) oraz 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych). Konsultanci udzielają informacji w sprawie zeznań rocznych oraz usługi Twój e-PIT od poniedziałku do piątku.