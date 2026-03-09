Armand Duplantis, gwiazda światowej lekkoatletyki, już niebawem ponownie zawita do Polski. Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 będą okazją, by zobaczyć fenomenalnego tyczkarza w akcji, a Toruń – miejsce jego pierwszego rekordu świata – znów stanie się areną sportowych emocji na najwyższym poziomie.

/ Fot. Paweł Skraba /

Jedną z największych gwiazd tych zawodów będzie bez wątpienia Armand Duplantis . Szwedzki fenomen, który na nowo zdefiniował skok o tyczce, już odlicza dni do startu w Toruniu. To właśnie tutaj, w lutym 2020 roku, rozpoczęła się jego droga do wielkich sukcesów. Wtedy podczas mityngu Copernicus Cup, przed entuzjastyczną polską publicznością, ustanowił swój pierwszy rekord świata, pokonując poprzeczkę na wysokości 6,17 m.

Choć Armand Duplantis w swojej błyskotliwej karierze poprawiał rekord globu już czternaście razy, to właśnie pierwszy rekord, ustanowiony w Toruniu, wspomina najcieplej. Toruń zawsze będzie dla mnie szczególnym miejscem. To właśnie tam po raz pierwszy pobiłem rekord świata i takich chwil nie zapomina się nigdy - podkreśla.

W Polsce przeżyłem coś naprawdę niezwykłego. To był jeden z najważniejszych momentów w mojej karierze i mam z nim fantastyczne wspomnienia - dodaje.

Szwedzki mistrz nie ukrywa, że polska publiczność jest dla niego wyjątkowa:

Cytat Zawsze czuję szczególną więź z polskimi kibicami.

Każda jego wizyta na polskich stadionach to prawdziwe święto dla fanów lekkoatletyki. Kolejki po autografy ciągną się w nieskończoność, a wspólne zdjęcia z "Mondo" są marzeniem niejednego kibica.

Armand Duplantis od kilku lat jest jedną z największych gwiazd Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Podczas tych zawodów polscy fani witają go jak prawdziwą gwiazdę. Wspomina też swoją wizytę na rynku w Katowicach, gdzie tłumy kibiców niemal uniemożliwiły mu przejście kilkunastu metrów. W Polsce macie znakomite obiekty i fantastycznych kibiców, którzy potrafią stworzyć niesamowitą atmosferę podczas zawodów - podkreśla.

Duplantis docenia również polską kuchnię:

Cytat Jak chyba większość osób, bardzo lubię pierogi. Przy każdej wizycie w Polsce próbowałem też różnych rodzajów waszych kiełbas - smakowały mi naprawdę świetnie.

Halowe Mistrzostwa Świata: wielkie święto lekkoatletyki

/ Fot. Paweł Skraba /

W dniach 20-22 marca Toruń stanie się areną zmagań największych gwiazd światowej lekkoatletyki. To właśnie tutaj spotkają się mistrzowie olimpijscy, rekordziści świata i czołowi zawodnicy globu. Finałowy konkurs skoku o tyczce mężczyzn zaplanowano na sobotę, 21 marca, o godzinie 18:25.

Czy Armand Duplantis raz jeszcze zapisze się w historii toruńskiej areny? Fani lekkoatletyki z całego świata już zacierają ręce na myśl o emocjach, jakie czekają nas podczas Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 2026. Jedno jest pewne - to będą niezapomniane chwile dla wszystkich miłośników sportu!