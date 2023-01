Kibice w całej Małopolsce na imprezę rangi Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski musieli czekać ponad piętnaście lat. Rozgrywany od 6 do 8 lipca Valvoline Rajd Małopolski zakończy czas posuchy i dostarczy wszystkim fanom prawdziwe motorsportowe emocje, a to wszystko przy wsparciu RMF FM, które zostało partnerem główny rajdu!

/ Materiały prasowe

Valvoline Rajd Małopolski zadebiutował na rajdowej mapie w roku 2021, jako runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska oraz Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska. Rok później dołączył również do cyklu Rajdowych Mistrzostw Południa i jako kandydat do RSMP zebrał dużo pozytywnych opinii. Do zawodów co rok zgłaszało się po około 100 załóg.

RMF FM nie tylko zawsze informuje o najważniejszych wydarzeniach sportowych w kraju i na świecie, ale w wiele z nich aktywnie się angażuje, by wspólnie z naszymi słuchaczami przeżywać związane z zawodami emocje. Cieszymy się, że możemy być obecni podczas tak ważnego wydarzenia jak Valvoline Rajd Małopolski i nie tylko przekazywać najświeższe newsy i wyniki z przebiegu rajdu, ale też być obecni na miejscu i przygotować niezwykłe atrakcje. Będziemy kibicować razem z naszymi słuchaczami - tymi, którzy przyjdą na trasę i tymi przed odbiornikami radiowymi - mówi Karol Król, brand manager RMF FM.

Tegoroczna edycja potrwa od 6 do 8 lipca, a jej bazą podobnie jak poprzednio będzie Maków Podhalański. Organizatorzy poszerzają jednak teren, szykując wiele imprez towarzyszących, przy których czynny udział weźmie radio RMF FM. Jednocześnie duży nacisk kładziony jest na medialność i atrakcyjność, które wyróżniają to wydarzenie. Szykowane są na przykład specjalne strefy kibica, do których kursować będą darmowe busy. Wszystko po to, by ułatwić fanom śledzenie tego wielkiego widowiska.

Jako Valvoline Rajd Małopolski chcemy się rozwijać z roku na rok. Pierwszym poważnym sygnałem było włączenie naszej imprezy do kalendarza RSMP. Kolejnym wielkim dla nas krokiem jest dołączenie do grona naszych partnerów radia RMF FM. To niewątpliwie największa rozgłośnia w Polsce, która każdego dnia gromadzi przed odbiornikami najwięcej słuchaczy, a dodatkowo jest mocno zakorzeniona w naszym regionie. To dla nas ogromny zaszczyt i satysfakcja móc ogłosić taką współpracę - zapewnia Gabriel Borowy, przewodniczący komitetu organizacyjnego Valvoline Rajdu Małopolski.

Valvoline Rajd Małopolski 2023 rozegrany zostanie w dniach 6-8 lipca jako runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Rajdowych Mistrzostw Południa. Zawody rozegrane zostaną na terenach powiatu suskiego oraz powiatu wadowickiego, z bazą w Makowie Podhalańskim. Więcej informacji na www.rajdmalopolski.pl.