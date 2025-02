Eryk Goczał i Oriol Mena dotarli do mety Abu Dhabi Desert Challenge. Załoga Energylandia Rally Team ma za sobą debiut w najwyższej kategorii mistrzostw świata. Największym pozytywem z punktu widzenia zespołu jest środowe, etapowe zwycięstwo.

Eryk Goczał i Oriol Mena dotarli do mety Abu Dhabi Desert Challenge / Materiały prasowe

Eryk Goczał i Oriol Mena dotarli do mety Abu Dhabi Desert Challenge. W walce o podium w 2. rundzie Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych (W2RC) przeszkodził złamany amortyzator na 37. kilometrze finałowego etapu. Olej dostał się wówczas na rozgrzany wydech, co spowodowało pożar. Pomimo tej przygody, Eryk i Oriol najpierw ocalili samochód, a następnie bezpiecznie dojechali nim do mety rajdu.

Polak i Hiszpan świetnie rozpoczęli rajd od 5. miejsca na prologu. Następnie z każdym dniem załoga Energylandia Rally Team przyspieszała, nabierając coraz większego doświadczenia i pewności w pierwszym starcie nowym samochodem. Błyskawiczna nauka przyniosła efekt już na 4. etapie, gdzie Eryk i Oriol wygrali w klasyfikacji generalnej, pokonując najlepsze załogi na świecie. Podczas finałowego etapu Goczał i Mena jechali znakomitym tempem i na pierwszym międzyczasie zajmowali 2. miejsce, zaledwie 12 sekund za Nasserem Al-Attiyahem i Edouardem Boulangerem. Walkę o podium przerwał niestety pożar samochodu.

Wyjechaliśmy dziś na trasę jako pierwsza załoga. Mieliśmy bardzo dobre tempo, jednak niestety na 37. kilometrze złamaliśmy amortyzator. Olej dostał się na rozgrzany wydech, co poskutkowało tym,

że pojawił się ogromny ogień. Na szczęście, dzięki gaśnicom i piaskowi, udało nam się ugasić samochód. Ogromne podziękowania dla Lucasa Moraesa, który zatrzymał się i podał nam swoją gaśnicę - to dzięki niemu udało się ocalić auto. Tak czy inaczej, jestem zadowolony z naszego występu. Zdobyliśmy mnóstwo doświadczenia, a ja z każdym kilometrem czuję się w nowym aucie coraz bardziej komfortowo. Nasze życie bywa jak rollercoaster - raz jesteś na górze, raz na dole. Takie są rajdy, jednego dnia wygrywasz, drugiego możesz mieć problemy. Już nie mogę się doczekać kolejnych wyzwań! - podsumował swój występ Eryk Goczał.

Trzecią rundą World Rally-Raid Championship będzie South African Safari Rally, który odbędzie się

w Republice Południowej Afryki w dniach 18-24 maja.