​Francja, Tunezja i Chiny to rywalki polskich piłkarek ręcznych w grupie F tegorocznych mistrzostw świata. Losowanie odbyło się w holenderskim 's-Hertogenbosch, w którym Biało-Czerwone rozegrają rundę wstępną. Impreza odbędzie się w Niemczech i Holandii w dniach 26 listopada - 14 grudnia.

Polskie piłkarki ręczne podczas meczu ME z Portugalią w 2024 r. / Marcin Bielecki / PAP

Biało-Czerwone losowane były z drugiego koszyka. W grupie F zagrają z broniącą tytułu Francją, trzecim zespołem ubiegłorocznych mistrzostw Afryki - Tunezją oraz Chinami, które otrzymały tzw. dziką kartę. W mistrzostwach świata wezmą udział 32 narodowe reprezentacje.

Uważam, że to dobre losowanie dla naszego zespołu. Oczywiście, wylosowaliśmy Francję, która jest kandydatem do wygrania tych mistrzostw. Z koszyków nr 3 i 4 mogliśmy wylosować bardziej wymagających rywali. W meczach przeciwko Tunezji i Chinom to my będziemy stawiani w roli faworyta. Jestem zadowolona z losowania - powiedziała PAP kapitan reprezentacji Polski Monika Kobylińska.

Z kim Polki mogą się zmierzyć w rundzie zasadniczej?

Do rundy zasadniczej awansują po trzy najlepsze zespoły. Grupa F, w której będzie grała Polska, zagra w tej fazie z drużynami z grupy E. W niej będą rywalizowały zespoły Holandii, Austrii, Argentyny i Egiptu.

Czwarte, najsłabsze ekipy rundy wstępnej z każdej grupy, w drugim etapie mistrzostw powalczą o tzw. puchar pocieszenia, czyli Puchar Prezydenta IHF (o 25. miejsce).

Z rundy zasadniczej do ćwierćfinałów zakwalifikują się po dwie czołowe reprezentacje z każdej grupy. Od tego momentu turniej odbywał się będzie systemem pucharowym.

Dwa kraje, pięć miast

27. edycja mistrzostw świata zostanie rozegrana w pięciu lokalizacjach w obu krajach.

W Niemczech mecze będą rozgrywane w Westfalenhalle w Dortmundzie, Porsche-Arena w Stuttgarcie i Trier Arena w Trewirze, z kolei Holandia będzie gościć drużyny w Maaspoort w 's-Hertogenbosch i Ahoy Arena w Rotterdamie.

Dwa ćwierćfinały zostaną rozegrane w Dortmundzie i dwa w Rotterdamie. Półfinały oraz mecze o medale odbędą się w Rotterdamie.

Podział na grupy - runda wstępna: