W emocjonującym finale Ligi Europy Tottenham Hotspur pokonał Manchester United 1:0, zdobywając tym samym upragniony tytuł i kończąc sezon z prestiżowym trofeum. Decydujący moment spotkania nastąpił w 42. minucie, kiedy to Walijczyk Brennan Johnson umieścił piłkę w siatce, zapewniając "Kogutom" zwycięstwo.

Spotkanie obu angielskich drużyn, które w obecnym sezonie nie prezentowały swojej najlepszej formy, stanowiło okazję do "uratowania" sezonu. Obie ekipy, mimo trudności, zdołały dotrzeć do finału, dając sobie szansę na zdobycie trofeum oraz zapewnienie sobie miejsca w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. To właśnie zwycięstwo w Lidze Europy otwiera drużynie bramę do tej prestiżowej rozgrywki.

Trener Tottenhamu, Ange Postecoglou, który latem ubiegłego roku zapowiadał zdobycie trofeum w swoim drugim roku pracy z klubem, mógł wreszcie cieszyć się z sukcesu. Jego słowa, które początkowo mogły wydawać się zbyt ambitne, teraz stały się rzeczywistością.

Zwycięska bramka padła w nieco kontrowersyjnych okolicznościach. Po dośrodkowaniu Pape Sarra, Brennan Johnson próbował oddać strzał, który ostatecznie, po niefortunnym zagraniu obrońcy Manchesteru United Luke'a Shawa, znalazł drogę do siatki. Pomimo wątpliwości co do tego, czy to Johnson, czy Shaw miał większy udział w tej bramce, większość źródeł, w tym UEFA, przypisuje gol Walijczykowi.

W drugiej połowie meczu Tottenham skupił się na obronie prowadzenia, co niejednokrotnie stawiało ich pod silną presją ze strony "Czerwonych Diabłów". Manchester United miał kilka świetnych okazji do wyrównania, szczególnie w 68. minucie, kiedy to główka Rasmusa Hoejlunda niemal przekroczyła linię bramkową, zanim została wybita przez Micky'ego van de Vena. W doliczonym czasie gry Luke Shaw ponownie zagroził bramce Tottenhamu, ale jego uderzenie głową zatrzymał Guglielmo Vicario.

Tym samym Tottenham Hotspur zdobył swój pierwszy tytuł od 2008 roku, kiedy to triumfował w Pucharze Ligi. Dla londyńskiego klubu jest to pierwsze zwycięstwo w Lidze Europy od czasu jej powstania w sezonie 2009/10, choć w historii klubu znajdują się także dwa triumfy w poprzedniku tych rozgrywek - Pucharze UEFA.

Finał Ligi Europy w Bilbao był oficjalnym zakończeniem 16. sezonu rozgrywek w obecnym formacie.