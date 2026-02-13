Polski panczenista Władimir Semirunnij zdobył srebrny medal w biegu na 10 000 m. To drugie podium Biało-Czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Wcześniej Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie.
Władimir Semirunnij objął prowadzenie po sześciu z 12 biegów na 10 000 m olimpijskiej rywalizacji w łyżwiarstwie szybkim w Mediolanie. Reprezentant Polski uzyskał czas 12.39,08.
To dawało nadzieję na medal. Cześć kibiców studziła jednak emocje: najgroźniejsi rywale Polaka, w tym Norweg Sander Eitrem, Włoch Davide Ghiotto i Czech Metodej Jilek mieli jechać w ostatnich parach.