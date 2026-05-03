Kolumbijska gwiazda Shakira przyciągnęła na plażę Copacabana w Rio de Janeiro ogromną liczbę widzów. Na darmowym koncercie, według władz miasta, bawiło się około dwóch milionów osób. To kolejny z serii wielkich muzycznych wydarzeń, które mają pobudzić lokalną gospodarkę i przyciągnąć turystów do brazylijskiej metropolii.

Na darmowym koncercie pojawiły się dwa miliony osób / AFP/ MAURO PIMENTEL/PABLO PORCIUNCULA / East News

W sobotę wieczorem plaża Copacabana zamieniła się w ogromną scenę koncertową. Shakira, znana z takich przebojów jak "She Wolf" czy "Hips Don’t Lie", wystąpiła przed tłumem liczącym około dwóch milionów osób. Burmistrz Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, podkreślił wyjątkowość wydarzenia, nawiązując do jednego z hitów artystki. "Wszyscy w Rio z Shakirą. Dwa miliony osób. Wilczyca przeszła do historii w Rio" - napisał w mediach społecznościowych.

Wcześniej Lady Gaga i Madonna

Koncert Shakiry to nie pierwsze tego typu wydarzenie na Copacabanie. W poprzednich latach na tej samej scenie występowały światowe gwiazdy, takie jak Madonna czy Lady Gaga. Organizacja darmowych koncertów jest elementem strategii władz miasta, mającej na celu ożywienie gospodarki w okresie między sylwestrem a karnawałem oraz przed czerwcowymi obchodami Dnia Świętego Jana.

Ogromny zysk dla miasta

Według szacunków władz Rio de Janeiro oraz miejskiej firmy turystycznej Riotur koncert Shakiry może przynieść miastu nawet 155 milionów dolarów zysku. To efekt napływu turystów oraz wydatków, jakie ponoszą podczas pobytu w Rio. Dane pokazują, że organizacja takich wydarzeń znacząco wpływa na wzrost liczby odwiedzających. W porównaniu do maja 2023 roku - ostatniego, w którym darmowego koncertu nie było - rok później liczba turystów wzrosła w tym samym miesiącu o 34,2 proc., a w kolejnym roku aż o 90,5 proc.